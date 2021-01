Critique J’attends un enfant : la bible des futurs parents

J’attends un enfant est le livre incontournable pour accompagner les futurs parents dans la grande aventure de la grossesse et de la naissance.

J’attends un enfant est un livre qu’on ne présente plus vraiment. En effet, c’est l’ouvrage de référence depuis des générations sur la maternité. Vos mères et grands-mères pourront en témoigner ! Mis à jour chaque année à partir des progrès médicaux, de l’évolution de la société, des transformations de la famille mais aussi des témoignages de parents, cette édition 2021 ne perd rien de sa rigueur et de sa clarté.

Le manuel pratique de la grossesse !

Cet ouvrage aborde les thèmes de la grossesse, de l’accouchement, et des premières semaines de bébé de manière à la fois complète, rigoureuse et bienveillante. Et cette nouvelle édition s’enrichit de quelques thèmes parmi lesquels l’impact des écrans sur le lien mère-enfant, la psychologie de la femme enceinte, ou encore les conséquences du Covid-19 sur la grossesse.

En effet, plus d’une vingtaine de spécialistes collaborent à sa mise à jour annuelle. Pédiatre, sage-femme, psychologue, échographiste, gynécologue-obstétricien, nutritionniste, avocat… De quoi rassurer les inquiétudes actuelles des futurs parents et leur permettre d’aborder cette période de vie avec confiance et sérénité.

Un accompagnement pas à pas

La mise en page, les nombreuses illustrations et les différents encarts thématiques rendent la lecture très fluide et agréable. En quelques coups d’œil, on repère ainsi les informations importantes, les points de vigilance, ou encore les notes rassurantes. Et, en fin d’ouvrage, un guide pratique accompagne également les parents dans les démarches et formalités administratives, sociales et juridiques.

Se préparer aux différentes étapes et aux éventuels désagréments de la grossesse ; se familiariser aux changements pratiques mais aussi psychologiques qui interviendront dans la vie quotidienne ; préparer l’accouchement ; prendre soin de soi durant cette période… Ne cherchez pas : tout y est ! Ou presque…

Un ouvrage généraliste

Les futures mamans ou les couples qui se trouvent dans une situation particulière telle qu’une nouvelle grossesse après une fausse couche, un déni de grossesse ou encore une fécondation in vitro, ne sont pas oubliés. Mais ces cas plus délicats ne sont toutefois pas développés. Dommage, même si des sources complémentaires d’informations sont tout de même conseillées.

Idem si vous envisagez ou que vous souhaitez vous documenter sur un accouchement non médicalisé, à la maison par exemple. Car, bien que très complet, ce livre est aussi très généraliste. Aussi, face à un tel mode d’emploi – aussi utile soit-il – il est toujours bon de garder un peu de recul. Apprendre à se faire confiance, à soi, et conserver un peu de souplesse, c’est bien aussi.

Votre enfant vient de naître et vous ne découvrez ce livre que maintenant ? Rassurez-vous, il est encore temps de profiter de l’autre opus de la collection : J’élève mon enfant !

J’attends un enfant, édition 2021, de Laurence Pernoud, est paru le 06 janvier 2021 aux Éditions Albin Michel.