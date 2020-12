Critique Major Mouvement, 10 clés pour un corps en bonne santé : kiné à domicile !

Major Mouvement, 10 clés pour un corps en bonne santé propose les explications, conseils et exercices du kiné le plus populaire d’Instagram.

Avec Major Mouvement, c’est sûr, on va démarrer l’année du bon pied, et sans douleur ! Et pour cause, ce kiné sympa et passionné est spécialisé en thérapie manuelle. Il nous donne des explications claires et des outils concrets pour nous aider à nous reprendre en main et à faire de notre corps notre meilleur allié. Et tout cela dans une bonne humeur qui fait aussi du bien à l’esprit !

« Vous aurez des pistes pour faire la paix avec vous-même et retrouver le chemin du… mouvement ! »

Pratique et ludique

« Le mouvement, c’est la vie ! » clame haut et fort Major Mouvement, et c’est bien ce qu’il compte nous prouver dans cet ouvrage très complet et instructif. Outre la centaine d’exercices en photos pas à pas et le programme de 8 semaines de fitness qu’il nous propose, il remet aussi de l’ordre dans nos idées.

Ainsi, si vous pensez que le mal de dos est du à une mauvaise posture ; que les courbatures sont le signe que vous avez bien travaillé ; qu’il faut s’étirer avant et juste après le sport ; ou encore que les abdos vous donneront un ventre plat : vous risquez d’avoir des surprises ! En effet, il tord le cou aux idées reçues, mais rassurez-vous, c’est sans douleur !

Y’a de la joie !

C’est avec bonne humeur, bienveillance, simplicité et beaucoup de pédagogie que notre super kiné nous guide pour nous aider à nous réapproprier notre corps et nos sensations. Ainsi, aux textes vulgarisés au maximum et au ton léger et dynamique s’ajoutent tout un tas d’illustrations marrantes. Bien joué, car avec ça on a envie de tout lire ! Non seulement pour le fond, mais aussi pour la forme. Dans tous les sens du terme !

Bon, par contre, mieux vaut apprécier le personnage, sinon vous risquez de vite vous lasser de voir sa photo (presque) toutes les pages ! Ainsi, c’est allongé sur un canapé, mug à la main, avec ses bretelles et ses chaussettes rayées qu’il nous parle de postures ! Et, y’a pas à dire, c’est vraiment plus sympa quand on nous parle de prendre soin de notre corps avec le sourire.

« Cela va être passionnant, promis ! Si ce n’est pas le cas, je viendrai personnellement m’excuser et vous masser les pieds pendant 8 heures. »

10 clés pour être bien dans ses baskets !

Promesse tenue. Enfin, pas pour le massage des pieds, ne vous emballez pas ! Mais oui, le contenu est assez passionnant. À la fois encourageant, stimulant et rassurant, au fil des pages Major Mouvement devient notre kiné, notre coach, mais aussi notre pote !

Et on adore son approche qui n’isole jamais le corps de l’esprit. En effet, il nous parle aussi de méditation, de gratitude ou encore d’écoute et d’acceptation de soi. Parce que, mine de rien, être bien dans son corps, ça passe aussi (peut-être même avant tout) par la tête. En résumé, un livre qui vous fera au moins autant de bien que 4 séries d’abdos et 10 minutes de gainage !

Major Mouvement, 10 clés pour un corps en bonne santé, est paru le 23 septembre 2020 aux Éditions Marabout.