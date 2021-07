Critique Les troubles digestifs, c’est fini ! : retrouver l’équilibre intérieur

Les troubles digestifs, c’est fini ! propose une approche associant médecine occidentale & médecine ayurvédique pour apprendre à mieux digérer.

Les troubles digestifs, c’est fini ! fait se rencontrer la médecine occidentale et la médecine ayurvédique, pour le plus grand bien de notre ventre. Si la première est une spécialité technique qui s’intéresse aux symptômes, la seconde consiste davantage en un art de vivre. Ce petit livre plein de bon sens n’offre aucun solution miracle, mais de nombreux conseils et pistes de réflexion intéressantes pour se débarrasser de maux qui en disent long sur nous…

« Si tu écoutes ton corps quand il chuchote, tu n’auras pas à l’entendre crier. » Sagesse tibétaine

Deux approches pour un même but

Maux de ventre, ballonnements, constipation… Même s’ils sont souvent bénins, les troubles digestifs peuvent être source d’un véritable inconfort. Et il peut être laborieux de s’en débarrasser. Car, si la médecine conventionnelle dispose de connaissances et de techniques avancées, sa tendance à l’hyperspécialisation l’a amenée à restreindre son champ de vision et à lui faire négliger les liens entre les différents organes. Or, ces liens sont particulièrement importants à considérer en ce qui concerne le système digestif.

Si la médecine moderne, consciente de ces lacunes, évolue toutefois de plus dans une multidisciplinarité, la médecine ayurvédique, elle, offre une approche individualisée, globale, à la fois préventive, curative et palliative. Elle s’intéresse au patient dans sa globalité, et cherche à traiter le problème à la racine. Ainsi, les auteurs proposent de combiner ces deux approches médicales – à première vue antinomiques – plutôt que de les opposer, afin de profiter des atouts de chacune d’elles dans une quête d’équilibre et de mieux-être.

Dis-moi comment tu digères, je te dirai qui tu es !

La médecine ayurvédique accorde d’ailleurs un intérêt tout particulier à la digestion. Non seulement celle des aliments, mais aussi la « digestion intellectuelle et émotionnelle ». Linda Gobindoss va même plus (trop ?) loin en affirmant que « Nous devenons ce que nous digérons ». Ainsi, si de nombreuses recettes aruyvédiques sont proposées (contre la mauvaise haleine, les douleurs abdominales, la constipation…), elle nous invite surtout à apprendre à expérimenter et à écouter nos ressentis plutôt qu’à suivre des recettes ou conseils à la lettre.

Et en effet, difficile de ne pas se laisser convaincre par l’idée qu’une grande majorité de nos problèmes gastro-intestinaux seraient l’expression d’un stress, d’émotions non digérées, de la rupture d’un équilibre intérieur lorsqu’on sait que « plus de 200 millions de neurones sont recensés au niveau de l’intestin. » Intestins et cerveau communiquent donc en permanence. Pas pour rien que le ventre est souvent appelé le deuxième cerveau !

Du bon sens avant tout

Pour en revenir au livre en lui-même, bien qu’il soit sans couleur ni illustration, il est suffisamment concis et bien organisé pour se lire facilement. Il s’organise autour de deux grandes parties : comprendre la digestion et ses troubles, et agir pour en finir avec les troubles digestifs. Le Dr Rémy Romney – spécialisé en hépato-gastroentérologie – et Linda Gobindoss – diplômée en sciences de la médecine ayurvédique – nous apprennent à identifier nos déséquilibres, à décoder le langage de notre corps, à bien manger pour bien digérer, ou encore à nous méfier de certains mythes.

Pour autant, si vous le lisez, c’est certainement que vous souffrez de l’un de ces maux, que vous êtes possiblement devenu expert(e) en la matière, et que vous êtes probablement découragé(e) de n’y avoir pas trouvé de remède efficace. Alors, ne vous attendez pas à trouver LA recette miracle ni de grandes révélations dans ce petit guide. Mais beaucoup de conseils de bon sens (car c’est finalement ça, l’ayurveda), et quelques recettes et informations utiles pour cheminer vers un meilleur équilibre intérieur. C’est toujours bon à prendre !

Les troubles digestifs, c’est fini ! du Dr Rémy Romney & Llinda Gobindoss est paru le 15 juin 2021, aux Éditions Jouvence.