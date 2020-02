Critique Good Girls Saison 3 épisode 1 : cheers !

Good Girls est de retour avec sa saison 3 sur la chaîne NBC et on trinque à ça !

Le trio de choc revient pour nous offrir la suite presque directe de la saison 2. En attendant de rouler sur l’or (enfin plutôt sur les billets), Ruby, Beth et Annie s’activent dans leurs petits boulots pour tenter de survivre, peaufinant en douce la création de faux dollars. On retrouve finalement ce qui avait fait recette dans la saison 1 (des femmes drôles que l’on prend facilement en empathie) et dans la saison 2 (le plaisir visible pour elles de plonger dans la criminalité en particulier pour Beth).

©NBC

Comme le laisser penser le dernier season final, tout n’est pas gagné d’avance pour les Good Girls. En effet, si elles ont toutes les clés pour réussir elles manquent encore d’expérience en tant que faussaires de billets et n’ont pas le réseau de Rio pour les blanchir discrètement. Dans ce premier épisode, les Walter White en herbe tâtonnent et prouvent que le show ne se précipite pas vers le trop facile de manière à rester un minimum crédible.

Rien de nouveau ?

Ce season premiere reste finalement dans la droite lignée des précédents, sans grande surprise pendant les 40 premières minutes. Seule l’arrivée de deux nouveaux personnages vient bousculer nos habitudes et apporter une forme de renouveau. On souhaite donc la bienvenue à Jackie Cruz et Charlyne Yi. L’ancienne Flaca d’Orange Is the New Black obtient un rôle prépondérant dans la nouvelle intrigue qui prend une tournure intéressante. Tandis que l’ancienne actrice de Dr House ne sert, pour l’instant, que l’humour de la série, elle pourrait se voir accorder une fonction importante dans l’histoire. L’avenir nous le dira !

©NBC

Un avenir qui s’annonce peut-être différent de ce à quoi nous avait habitués Good Girls et qui pourrait laisser place à un renouvellement des intrigues. C’est en tout cas ce que laisse penser le cliffhanger qui envoie du lourd à condition qu’il se concrétise réellement, sinon ce serait du vu et du revu…

La saison 3 de Good Girls est diffusée sur NBC et sera prochainement disponible sur Netflix.