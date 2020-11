Critique Final Fantasy VII Remake : pour faire durer le plaisir !

By Mélina Hoffmann

Final Fantasy VII Remake à l’honneur en cette fin d’année sous la forme d’un livre de cartes postales et d’un calendrier 2021.

Mana Books met à nouveau Final Fantasy VII Remake avec ces deux produits dérivés officiels. Voilà donc deux idées cadeau parfaites, à l’approche de Noël, pour les fans de la licence. Et plus particulièrement pour les inconditionnels de ce dernier chef-d’œuvre de Square Enix.

Mana Books : la référence des otakus, et des autres !

Une chose est sûre, Mana Books ne déroge jamais sur la qualité. Que ce soit avec leurs ArtBooks, comme récemment pour Assassin’s Creed Valhalla ou World of Warcraft, leurs bandes dessinées ou leur merchandising. Ainsi, l’éditeur met régulièrement à l’honneur l’univers artistique des licences les plus importantes du jeu video. Et c’est encore le cas ici avec Final Fantasy.

Revivez la légende

À travers 20 illustrations, le Calendrier 2021 vous accompagnera tout au long de l’année… pour mieux vivre les prochains confinements ! Quant aux 24 superbes cartes postales, libre à vous de les envoyer à vos (meilleurs) amis ou de les détacher pour retapisser votre intérieur ! Le format livre rigide permet aussi de simplement les feuilleter. Et de les contempler de temps à autre lorsque la nostalgie vous envahit !

Deux très beaux objets que tous les fans de FF seront contents de découvrir au pied du sapin !

Final Fantasy VII Remake, le calendrier 2021 et le livre de cartes postales, est paru le 19 novembre chez Mana Books.