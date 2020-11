Critique Livre – L’art de Assassin’s Creed Valhalla : les secrets de fabrication du nouvel opus

By Mélina Hoffmann

L’art de Assassin’s Creed Valhalla offre un concentré d’images inédites provenant des studios d’Ubisoft, et commentées par les artistes.

L’art de Assassin’s Creed Valhalla est une exploration grandiose dans les coulisses du prochain volet de la saga culte. Dans une synchronisation presque parfaite avec la sortie du jeu, prévue pour le 10 novembre, cet artbook ravira la curiosité des joueurs passionnés.

« Des monts enneigés et des fjords vertigineux de la Norvège aux prairies vallonnées et verdoyantes de la Mercie extérieure, en passant par les forêts mystiques de Puzzlewood, les reliefs arides de Shropshire ou encore les marais embrumés de l’Est-Anglie… ce voyage s’annonce mémorable. »

© Ubisoft

Sur les traces des vikings

Après avoir exploré le monde et différentes périodes de l’Histoire, c’est au cœur des légendes nordiques qu’Ubisoft a décidé de tisser l’intrigue de cet épisode. Ainsi, c’est dans les terres du Nord que se déroule cette nouvelle aventure. À travers leurs paysages de toute beauté, leurs atmosphères mystérieuses et leurs lumières changeantes.

Chaque région est associée à une saison, et possède donc une atmosphère qui lui est propre. De quoi créer un environnement visuel riche et captivant. Tempêtes de neige, aurores boréales, ruines sauvages, maisons saxonnes, sites mégalithiques, forêts mystiques, ou encore forts romains… On en prend plein les yeux !

© Ubisoft

Dans les coulisses de la direction artistique

C’est Noël avant l’heure avec les éditions Mana Books ! En effet, après avoir comblé les fans de World of Warcraft il y a quelques semaines, c’est l’univers d’Assassin’s Creed qui est cette fois mis à l’honneur. Et l’hommage est, là encore, parfaitement réussi, même si les images s’imposent davantage face au texte.

Comme dans les précédents Assassin’s Creed, certains personnages, équipements, environnements ou encore traditions ont un lien étroit avec le réel, et sont souvent le fruit d’une collaboration avec des historiens. On n’apprend rien. Mais le savoir est une chose, le voir en est une autre !

Dans cet ouvrage, les détails des processus de création, les réflexions, les sources d’inspiration sont révélés et nous permettent de pénétrer les secrets de fabrication du jeu. Et on s’incline devant tant de talent !

L’art de Assassin’s Creed Valhalla, paraîtra le 12 novembre 2020 aux Éditions Mana Books.