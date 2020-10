Critique Livre – World of Warcraft : Cinematic Art nous ouvre les coulisses de l’univers

World of Warcraft : Cinematic Art offre une immersion visuelle inédite dans les coulisses du studio, à la rencontre de l’équipe créative.

World of Warcraft : Cinematic Art arrive enfin en version française. Un an après la parution de la version anglaise, ce tome 1 couvre les cinématiques depuis le lancement du jeu en 2004 jusqu’à l’extension Warlords of Draenor. Un véritable objet d’art qui va faire bien des heureux !

© 2020 Blizzard Entertainment, Inc

Bienvenue dans le monde d’Azeroth

Derrière les cinématiques qui introduisent chaque nouveau chapitre de l’histoire, c’est un travail d’orfèvre auquel se livre l’équipe de Blizzard. Et pour cause, ils sont à chaque fois attendus au tournant par quelques millions de personnes à travers le monde !

C’est une véritable plongée dans l’univers riche, hyperréaliste et incroyablement lumineux des séquences animées de World of Warcraft que nous propose cet ouvrage. Les illustrations sont clairement à l’honneur et la qualité est au rendez-vous. Du coup, fan ou pas, on se régale en tournant les pages !

L’envers du décor

Illustrations préparatoires, plans de story-board, croquis… L’équipe à l’origine des cinématiques grandioses de cet univers fantasy nous livre ses secrets de fabrication et autres anecdotes sur le processus créatif.

Ainsi, on découvre les différentes versions du démoniste mort-vivant ; les difficultés à réaliser les environnements colorés et futuristes de The burning crusade ; les différentes idées explorées pour la gueule d’Aile de mort ; les esquisses d’expressions faciales potentielles pour la cinématique Mists of Pandaria ; ou encore les modèles 3D de Grommash…

Quelques jours avant la sortie de la nouvelle extension de son MMORPG, World of Warcraft : Shadowlands, cet ouvrage fera le bonheur des fans !

World of Warcraft : Cinematic Art, de Greg Solano et Matt Burns, est paru le 15 octobre 2020 aux Éditions Mana Books.

