Critique Livre – Générations jeux vidéo : laissez-vous prendre au jeu !

Générations jeux video retrace de manière très illustrée et détaillée l’histoire des jeux vidéo depuis leur origine jusqu’à aujourd’hui.

Générations jeux video est la nouvelle bible des joueurs ! Néophythes ou plus expérimentés, nostalgiques ou simplement curieux, joueurs du dimanche ou passionnés de la manette : vous allez y trouver votre bonheur. Car Régis Monterrin, journaliste spécialisé dans les jeux vidéo et le rétrogaming, propose un ouvrage très riche, accessible et bourré d’illustrations.

« Pendant des années, Nintendo et SEGA vont se livrer une bataille acharnée pour imposer la NES et la Master System. Cette confrontation, fruit de débats enflammés dans les cours d’écoles, va animer l’industrie du jeu video et engendrer la création de nouvelles consoles toujours plus puissantes et innovantes. »

© GM Éditions

Un ouvrage à remonter le temps

En effet, l’histoire des jeux vidéo, c’est une succession de phénomènes générationnels. Des salles d’arcade aux jeux sur Internet et sur smartphones, en passant par les micros, les consoles portables, ou encore plus récemment la réalité virtuelle… Les expériences numériques ont évolué de manière assez fascinante, au rythme du progrès technologique.

Et c’est en s’appuyant sur des récits d’hommes et de femmes qui ont participé à cette grande aventure que Générations jeux video retrace les grands moments de l’histoire du jeu video. Avec notamment Ralph Baer, l’ingénieur en électronique militaire à qui on doit la paternité de cette industrie.

© GM Éditions

Un art en mutation permanente

Ainsi, depuis sa naissance avec le jeu PONG, en 1972, le jeu video s’est transformé, déplacé. En effet, d’abord présent dans les salles d’arcade avec notamment les flippers et les bornes électromagnétiques, il s’est ensuite invité dans les foyers avec les consoles de salon. Puis, la console nomade et les jeux tactiles ont fait leur apparition, peu avant la réalité virtuelle.

Tetris, Space Invaders, Minecraft, The Legend of Zelda, Grand Theft Auto, Assassin’s Creed… Plus que des jeux vidéo, ce sont souvent de véritables phénomènes. Les grandes étapes de cette industrie, les évènements marquants, les rivalités entre constructeurs, les jeux cultes, les publicités d’époque : tout y est et témoigne de la richesse créative de cet art moderne.

Générations jeux vidéo, de Régis Monterrin, paraîtra le 29 octobre 2020 aux Éditions GM.