Gloomy Eyes, Arte se lance dans une fiction en Réalité Virtuelle

Gloomy Eyes, une fiction interactive en réalité virtuelle, magique et poétique à vivre à 360°. Ce film d’animation en VR est une création éditée par ARTE en coproduction avec AtlasV. Cette expérience 360 s’inspire de l’Étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton.

Il raconte l’histoire d’amour entre un enfant zombie et une petite fille dans une ville où le soleil ne se lève plus. Lorsque le soleil s’est lassé des humains, il a décidé de se cacher pour ne plus jamais se lever. Les ténèbres ont réveillé les défunts, entraînant la guerre entre vivants et morts. Dans ce chaos, le jeune zombie Gloomy tombe amoureux de Nena, une fillette humaine. La connection qu’ils tissent est alors si profonde que même l’homme le plus puissant de la ville ne peut la détruire. Ensemble, il détiennent peut-être la solution à ces nuits sans fin.

Après avoir gagné en 2019 des prix à Sundance, South by Southwest, au festival d’Annecy et à NewImages, Gloomy Eyes élargit son public sur HTC Vive et Oculus Rift.

Écrit et réalisé par les Argentins Fernando Maldonado et Jorge Tereso, Gloomy Eyes est co-scénarisée par Santiago Amigorena (Ghetto intérieur, Le Péril Jeune et Ce qui nous lie), coproduit par ARTE France, AtlasV, 3DAR, Ryot, HTC Vive Originals, Viveport, avec le soutien du CNC, Unity, Sacem, Rhône-Alpes Cinéma et Procirep.

Narré par Tahar Rahim pour la version française, on retrouvera Colin Farrell pour version anglo-saxonne, Max Riemelt (version allemande) ou Jorge Drexler (version espagnole).

Gloomy Eyes sortira dans sa version “6 DOF” sur HTC Vive et Oculus Rift le 14 février. La version Oculus Quest sortira plus tard en 2020. Une version 360 sera également disponible sur la page Youtube d’ARTE Cinéma et sur arte.tv/gloomyeyes.