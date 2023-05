Cannes 2023 – l’heure des pronostics pour le palmarès

À l’heure où on rédige ces lignes, on est la veille de la cérémonie de clôture du 76e Festival de Cannes. Comme d’habitude, on ne pouvait pas passer à côté de l’opportunité de vous livrer nos pronostics avec ceux qu’on aimerait voir gagner et ceux qui vont gagner.

Or, si il y a bien une chose qu’on a appris après ces nombreuses années au Festival : on se plante toujours totalement dans nos pronostics. la réalité est bien cruelle. Pourquoi ces échecs répétés, vous nous direz ? Eh bien la réponse est simple : le jury n’a pas de goût (c’est connu), on est les seuls capables de juger les films. Qu’est-ce qu’ils y connaissent au cinéma ces cinéastes, acteurs et actrices, écrivains et écrivaines ? Alors que nous, après 35 films dans le ventre et 5h de sommeil par nuit pendant 11 jours, il est évident qu’on a un avis parfaitement éclairé, objectif et intelligent sur la question.

Bref, sans plus attendre voici les pronostics des futurs lauréats. Prenez bien soin de ne pas parier de l’argent en fonction de ces derniers. On ne se tient pas pour responsables de vos déboires financiers. Merci.

Ceux qui vont gagner

Palme d’or : The Zone of Interest

Grand prix : Jeunesse (le printemps) ou Anatomie d’une chute

Prix du jury : Les Feuilles mortes

Prix de la mise en scène : l’Enlèvement ou la Passion de Dodin Bouffant

Prix d’interprétation masculine : Benoît Magimel dans la Passion de Dodin Bouffant

Prix d’interprétation féminine : Sandra Hüller dans Anatomie d’une chute

Prix du meilleur scénario : Les Herbes sèches ou l’Enlèvement

Ceux qu’on aimerait voir gagner

Palme d’or : The Zone of Interest

Grand prix : la Passion de Dodin Bouffant

Prix du jury : Les Feuilles mortes

Prix de la mise en scène : les Herbes sèches

Prix d’interprétation masculine : Benoît Magimel dans la Passion de Dodin Bouffant

Prix d’interprétation féminine : Sandra Hüller dans Anatomie d’une chute

Prix du meilleur scénario : l’Enlèvement

