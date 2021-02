Brooklyn Nine Nine : La saison 8 sera la dernière !

La huitième saison de Brooklyn Nine Nine commandée par NBC sera la dernière de la série comique phare.

Et pour continuer du côté des mauvaises nouvelles, cette saison 8 comportera seulement 10 épisodes ! Un nombre d’épisodes pas forcément surprenant puisque que les saisons n’ont cessé de se raccourcir avec d’abord 22 épisodes puis 18 épisodes et enfin 13 épisodes pour la saison dernière. Le show ne devrait pas reprendre avant la rentrée 2021 voir 2022 sur NBC, le tout ayant été retardé par la pandémie.

Un élément de notre réalité qui devrait justement faire irruption dans la série et montrer comment l’épidémie impacte le commissariat. Rappelons que les créateurs Dan Goor et Michael Schur avaient déjà annoncé s’inspirer de l’actualité en réécrivant trois épisodes pour y inclure le drame de George Floyd survenu en mai 2020.

Par ailleurs, Goor s’émeut de reconnaissance à l’annonce de cette saison finale :

« Je suis très reconnaissant à NBC et à Universal Television de nous avoir permis de donner à ces personnages et à nos fans la fin qu’ils méritent. Quand Mike Schur et moi avons pitché l’épisode pilote pour la première fois à Andy Samberg, il a dit: ‘Je suis partant, mais je pense que la seule façon de raconter cette histoire est de faire exactement 153 épisodes’! Ce qui était fou parce que c’était exactement le nombre que Mike et moi avions imaginé… Je me sens incroyablement chanceux d’avoir travaillé avec cette incroyable distribution et cette équipe pendant huit saisons. Ils sont devenus une famille. »

Dan Goor