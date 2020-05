Bright 2 : un français à la réalisation de la suite du film Netflix

Après le carton du 1er film en 2017, Netflix avait déjà donné son feu vert pour Bright 2. Si David Ayer (réalisateur du 1er) était pressentit pour revenir, il semble que sa multitude de projets (dont son remake des Douze Salopards chez Warner), ait eu raison de sa place. Aujourd’hui nous apprenons via Hollywood Reporter que le remplaçant n’est ni plus ni moins qu’un gars bien de chez nous !

En effet, Louis Leterrier, responsable de L’Incroyable Hulk et Insaisissables, est bien en pourparlers pour s’occuper de cette suite. Un choix pas si étonnant que ça, après la formidable réussite de Dark Crystal pour Netflix l’an dernier, qu’il a entièrement réalisée. Sans doute dans les petits papiers de la compagnie, le voir revenir au live-action sera donc intéressant.

Non-dénué de défauts, Bright était un mix de buddy cop movie à la End of Watch, dans un monde de fantasy peuplé d’orcs et d’elfes. Néanmoins, le duo principal Will Smith–Joel Edgerton fonctionnait bien, et Bright 2 pourrait être une très belle opportunité de développer l’univers et ainsi lui donner plus d’ampleur pour l’exploiter.

Pas d’autre info si ce n’est que Ayer reste producteur, et fait parti des scénaristes déjà à l’œuvre sur ce 2nd opus avec Evan Spiliotopoulos (La Belle et la Bête) et T.S. Nowlin (Le Labyrinthe). Nul doute que le tournage devrait débuter d’ici la fin de l’année.

Bright 2 n’a pas de date de sortie pour le moment