By Charley

Bethesda : la firme rachetée par Microsoft et la Team Xbox !

Il faut dire que personne ne l’avait vu venir ! Après que Sony ait dévoilé le prix et la date de sortie de sa Playstation 5, ainsi que de beaux trailers pour ses exclues comme Horizon 2 ou Spider-Man, Microsoft contre-attaque. On apprend donc aujourd’hui que les studios Bethesda rejoignent la Team Xbox ! Un achat monumental à hauteur de 7.5 Milliards de dollars ! Pour donner une comparaison : Disney a racheté Lucasfilm (Star Wars, Indiana Jones) pour 4 Milliards, et Microsoft avait racheté Mojang (Minecraft) pour 2.5 Milliards.

Cela signifie donc que bon nombre de prestigieux studios rejoignent la famille Microsoft : Bethesda Game Studios (Skyrim, Starfield, Fallout, The Elder Scrolls 6, Quake Champions), Arkane Studios (Dishonored, Prey, Deathloop), id Software (Doom, Doom Eternal, Rage), Machine Games (Wolfenstein 2, The Old Blood), Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire Tokyo) ou encore Zenimax Online Studios (The Elder Scrolls Online).

Un rachat qui sonne comme un coup de tonnerre, 24h avant les précommandes pour la Xbox Series X. Néanmoins il conviendra d’avoir plus d’informations pour clarifier la politique de Microsoft à ce sujet. Si les prochains jeux de Bethesda font partie de la Team Xbox, et qu’ils seront tous disponibles day one sur le Gamepass, sommes-nous certains qu’il s’agira d’exclusivités complètes? Temporaires ? Il se murmure en coulisses que ce sera du « cas par cas » à ce niveau !

Quoiqu’il en soit, Microsoft et Xbox passent de 17 à 23 gros studios first-party ! Vu le passif de Bethesda avec Xbox (après tout The Elder Scrolls III – Morrowind était exclue Microsoft), il s’agit finalement d’un grand retour à la maison finalement. Un catalogue qui n’impactera sans doute pas les sorties les plus proches, mais ona évidemment hâte de savoir ce que lefutur nous réserve. La prochaine génération de jeux vidéos promet donc du très très lourd !

Pour le moment, le jeu le plus attendu de Bethesda n’a pas de date de sortie :