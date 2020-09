La Playstation 5 sortira en France le 19 novembre

Certains n’en dormaient plus depuis l’annonce d’une nouvelle conférence de Sony sur sa futur Playstation 5. Le prix ? Les dates ? Et surtout les jeux ? Ces questions allaient-elles enfin trouver réponses le 16 septembre ? Et bien vous pouvez ranger votre boule de cristal et ramasser votre jeu de tarot, l’attente a effectivement bel et bien pris fin hier soir à 22h43, pour être précis.

Contrairement aux Series X et S de Microsoft, la console de Sony ne bénéficiera pas d’une sortie mondiale simultanée. Il faudra donc pour la France attendre une semaine de plus qu’aux États-Unis ou au Japon par exemple, soit un lancement programmé pour le 19 novembre 2020. Notons tout de même que le plan de sortie reste déjà moins étalé qu’à l’époque de la Playstation 4.

©sony interactive entertainment

Quant au prix de la machine du constructeur japonais, peu de surprises. La Playstation 5 “classique” coûtera 499,99€ soit tout pile le prix d’une Xbox Series X. La version digitale quant à elle coûtera 399,99€. On se doute bien que ce sont les achats dans le store propriétaire qui viendront amortir la facture du constructeur ; jusqu’à preuve du contraire, un lecteur Blu-ray ultra HD ne vaut pas 100€.

©sony interactive entertainment

Mais les jeux me direz-vous ? Et bien pour les jeux et principalement pour le lancement… on espère que vous aimez les jeux PS4 ! À part Astro’s Playroom – servant avant tout de démo pour la DualSense -, Little Big Planet : Sackboy a Big Adventure et Spider Man: Miles Morales (qui sortiront également sur PS4) ainsi que le remake par BluePoint de Demons Souls, c’est période de vache maigre. D’ici la fin d’année s’ajoutera peut-être Ratchet and Clank: Rift Apart, mais on parle là d’un titre dans la fenêtre de lancement, pas à proprement parler d’un titre de lancement donc.

C’est avec 2021 qu’il faudra prendre rendez-vous pour davantage de jeux : Deathloop et Ghostwire Tokyo en qualité d’exclusivés console aux écuries Bethesda, Horizon Forbidden West (également sur PS4) et God of War Ragnarok côté Playstation Studios, et peut-être un certain Final Fantasy XVI, même si on doute qu’il arrive avant 2022 et que sa sorti ce fera aussi sur PC. D’autres jeux plus « modestes » devraient autrement débarquer d’ici là (Kena Brige of Spirits (également sur PS4 et PC) ou encore Returnal…), mais tout cela pas avant l’année prochaine de toute façon.

Peu importe vos projets, sachez que les précommandes sont de toute façon d’ores et déjà ouvertes. Celles des Xbox Series X et S seront quant à elle lancées dès le 22 septembre.

La PlayStation 5 sortira donc le 19 novembre 2020.