PlayStation 5 : le récap’ des dernières news

Sony a dévoilé lors d’une conférence, des détails techniques sur la PlayStation 5. Principalement destiné aux développeurs, ce rendez-vous a porté sur de nombreux sujets techniques, de l’intérêt et de l’optimisation des SSD, sur les problématiques de rétrocompatibilité, la conception hardware, la réduction des sons parasites, etc. On te fait un petit récap des plus grosses infos…

Que trouvera-t-on dans la PS5 ?

lecteur 4K Ultra HD Blu-ray, jusqu’à 100Go/disque, prise en charge la 8K, compatibilité avec les téléviseurs 4K 120Hz et 8K, VRR (spécification HDMI v. 2.1),

Petit rappel pour la Xbox Série X

10 GB à 560 GB/s, 6 GB à 336 GB/s, Lecteur optique : 4K UHD Blu-ray.

©Sony

Concernant les jeux sur la PlayStation 5 ?

Sony n’a pas encore dévoilé l’identité des titres PS4 qui seront jouables dès le lancement de la PS5. La PlayStation 5 sera rétrocompatible avec une grosse partie des jeux PS4 et PlayStation VR, mais pas tous.

La Xbox Series X devrait être rétrocompatible avec l’ensemble des jeux depuis la première Xbox.

Une nouvelle manette DualShock intègrera le retour haptique, des gâchettes adaptatives et réglables sur les boutons L2 et R2.

Et pour le design ?

Rien n’a été évoqué concernant le design de la PlayStation 5 et de sa nouvelle DualShock. Rien non plus sur le prix de la PS5.

Selon les rumeurs sur 4Chan, le prix de lancement devrait tourner autour de 449 €.

La PlayStation 5 devrait sortir fin 2020… sans plus de précision.