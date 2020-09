Spider-Man Miles Morales : gameplay dynamique pour le nouveau Tisseur

Après un reveal en juin dernier, Spider-Man Miles Morales se dévoile un peu plus dans une vidéo de gameplay de 7 minutes ! Après un très bon premier opus en 2018, cet épisode stand-alone nous place dans la peau de Miles, déjà vu dans la pépite Spider-Man New Generation. Se déroulant quelques temps après le précédent opus, nous suivrons le personnage dans une campagne plus courte. Mais Insomniac promet néanmoins un épisode à part entière, avant un très probable Spider-Man 2 !

Dans la vidéo, nous pouvons voire Miles et son meilleur ami Ganke Lee, déambulant dans un Harlem enneigé de toute beauté, afin de rejoindre la mère de Miles lors d’une élection. La vidéo enchaine ensuite sur du combat aérien, avec l’arrivée du Bricoleur et son gang. Le jeu nous placera par ailleurs au milieu d’une guerre entre la Roxxon Corporation (vue dans la série Cloak & Dagger) et l’organisation The Underground (dont fait partie le Bricoleur).

D’entrée de jeu on peut voir que graphiquement le titre est joli, et bénéficie avant tout de l’apport du ray-tracing. Les effets de lumière et de particules (néons, neige) offrent un vrai cachet, et l’animation est encore plus fluide. Niveau gameplay, Miles pourra utiliser son camouflage pour paraitre invisible, ainsi que de nouveaux coups (comme ceux basés sur son électro-kinésie). La cerise sur la gâteau : un final en hommage à Spider-Man Homecoming et une bande-son hip hop renvoyant aussi au film d’animation de 2018.

Spider-Man Miles Morales sera disponible sur Playstation 4 et Playstation 5 (cette dernière bénéficiera du 60 fps, du ray-tracing et d’une meilleure densité de la foule) au prix de 49.99 Euros. A noter qu’une Edition Ultimate à 69,99Euros sera aussi disponible sur Playstation 5, avec le jeu de 2018 inclus en version optimisée. En tout cas, vivement novembre !

Spider-Man Miles Morales sortira sur Playstation 4 et Playstation 5 le 19 novembre 2020