Spider-Man Miles Morales se dévoile dans son trailer PS5

Lors de la conférence Playstation 5, Sony et Insomniac Games ont dévoilé la 1e grosse exclusivité qui sortira fin 2020 avec la machine ! Et en effet, il s’agit ni plus ni moins que la suite de Marvel’s Spider-Man ! Intitulé Marvel’s Spider-Man Miles Morales, le titre nous mettra bien dans la peau du Spider-Man New Generation .

Également piqué par une araignée radioactive, Miles découvrait ses pouvoirs à la toute fin du jeu de 2018 (et commençait à les apprivoiser dans les DLCs). En attendant un authentique Spider-Man 2, cet épisode de transition permettra de contrôler l’Homme-Araignée de Brooklyn dans une toute nouvelle aventure prenant place dans un New York hivernal de toute beauté ! L’occasion sans doute de maîtriser les pouvoirs spécifiques de Miles, comme le camouflage ou les décharges électriques !

Il faut néanmoins noter qu’il s’agit plutôt d’un add-on, une extension du jeu de base, plutôt qu’un gros titre à part entière. En attendant de plus amples informations ainsi qu’une vraie date de sortie, voici le premier trailer !

Marvel’s Spider-Man Miles Morales sortira fin 2020 sur Playstation 5