Horizon Forbidden West prend le large dans un somptueux trailer PS5

Méga succès de la Playstation 4, Horizon Zero Dawn aura séduit par son univers futuristico-tribal singulier, sa patte graphique, sa musique, son monde peuplé de robot-dinosaures et le personnage central d’Aloy. Intrépide, courageuse et charismatique, elle revient dans un 2e opus intitulé Horizon Forbidden West prévu sur Playstation 5 !

Après l’extension The Frozen Wilds qui introduisait des contrées enneigées, ce 2nd opus enverra notre héroïne vers la côte Ouest des États-Unis. Nous pouvons voir le pont et la baie de San Francisco, du moins ce qu’il en reste, ainsi qu’un nombre important de lieux. Jungles, déserts, montagnes, plaines, ruines et récifs aquatiques apparaissent de toute beauté. Guerilla Games semble avoir poussé son Decima Engine (utilisé sur Death Stranding également) encore plus loin.

Au rayon des nouveaux personnages on peut également voir l’acteur Lance Reddick (John Wick), ainsi qu’une mystérieuse tribu chevauchant des éléphants mécaniques comme dans Le Retour du Roi ! Il faudra néanmoins s’armer de patience pour explorer Horizon Forbidden West, le jeu n’a pour le moment aucune fenêtre de sortie !

Horizon Forbidden West n’a pour le moment aucune date de sortie