Avignon 2022 – Ça ne rend pas sourd ! : embarquez pour une sieste sonore érotique

Ça ne rend pas sourd ! nous propose un voyage immersif, intime et à la forme inédite au pays de l’érotisme.

Ça ne rend pas sourd ! Voilà un titre qui a déjà de quoi susciter la curiosité… Mais attendez que l’on vous parle de la forme de ce spectacle ! Car c’est d’une véritable immersion autour de textes de la littérature érotique dont il s’agit.

Installez-vous confortablement, mettez le casque sur vos oreilles, le bandeau sur vos yeux, et préparez-vous à vivre une expérience inhabituelle et délicieusement troublante…

Une expérience des plus inédites !

Si vous nous lisez régulièrement, vous savez que nous aimons nous laisser régulièrement surprendre par des formats de spectacles moins habituels ; découvrir d’autres manières de créer, de partager, de transmettre. C’est ainsi que nous avons pu, au fil des années, dénicher de petits trésors du côté des spectacles jeunesse, du théâtre d’objet, du mime, du cirque, ou encore du théâtre immersif. Alors, forcément, cette proposition de la compagnie Drôle de Rêve nous a rendus suffisamment curieux pour venir se glisser dans notre sélection de ce festival OFF.

© Lisa Lesourd

« Nous allons jouer avec votre organe sexuel principal, le réveiller, l’aiguiser, l’enflammer… » nous promet d’entrée de jeu Cécile Martin ! Et ne croyez pas avoir déjà tout compris, vous risquez d’être surpris ! Car la comédienne est joueuse. Très joueuse !… Mais rassurez-vous, elle s’assure d’avoir notre consentement avant de pénétrer notre cerveau et de venir nous chatouiller les oreilles de textes érotiques !

Une sensualité parfaitement dosée

Assis ou allongés, plongés dans le noir derrière nos bandeaux – sauf pour celles et ceux qui préfèrent désobéir bien sûr ! – nous la laissons-nous guider à travers rêveries et fantasmes érotiques. Les siens parfois, mais aussi les nôtres, à travers les plumes audacieuses de Marguerite Duras, Frédéric Dard ou encore Françoise Rey…

© Lisa Lesourd

Accompagnée d’une création sonore immersive réalisée en live, la voix sensuelle de la comédienne est un pur régal pour nos oreilles. Elle nous sourit, nous interpelle, nous suggère, nous évoque, nous provoque… Elle passe du chuchotement lascif à une évocation plus ferme, d’un rythme dense à une ponctuation tout en soupirs et points de suspension, tandis que c’est à ses mots que nous sommes – nous – suspendus…

Une forme artistique prometteuse

Nous avons beaucoup apprécié l’audace et la créativité de cette proposition, même si nous n’avons pas été sensibles à tous les textes. L’un d’eux nous a d’ailleurs fait décrocher, mais c’est affaire de sensibilité. De même pour ce qui est des coupures publicitaires coquines dont l’intérêt nous a laissé perplexes. Car elles viennent assez soudainement et sans but véritable nous extraire d’un état dans lequel nous venions de plonger avec délice…

© Lisa Lesourd

Quelques ajustements mériteraient ainsi d’être faits, et le retour à la réalité gagnerait à être amené de manière moins abrupte et déconnectée de ce qui se précède. Car on passe plusieurs minutes à questionner le silence qui s’installe soudain durablement, sans trop savoir quoi faire.

Le concept de ce spectacle duquel chacun de nous devient co-auteur n’en reste pas moins génial et prometteur. Puisque rien n’est montré, tout est à imaginer. Ainsi, les images que nous allons voir n’appartiendront qu’à nous et n’existeront que derrière nos paupières, peut-être closes…

Ça ne rend pas sourd !, sur des textes d’Emmanuelle Arsan, Marguerite Duras, Lucie Delarue-Mardrus, Nelly Kaplan, Françoise Rey, Frédéric Dard, Felix Nogaret, avec Cécile Martin, Julie Linard, mise en scène Cécile Martin, se joue à La Maison de la Poésie – Le figuier pourpre, à Avignon, du 07 au 18 juillet à 22h (relâche le mardi).

