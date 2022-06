Critique Explorez les capacités de votre cerveau avec l’autohypnose : 45 expériences pour le quotidien !

Explorez les capacités de votre cerveau avec l’autohypnose propose 45 expériences pour mieux comprendre et utiliser notre cerveau.

Explorez les capacités de votre cerveau nous invite à être acteurs de notre mieux-être. Et surtout, à prendre conscience de tout ce dont nous sommes capables avec l’outil le plus incroyable et le plus puissant que nous ayons à notre disposition ! En effet, notre cerveau nous veut du bien ! Ainsi, par le biais de l’autohypnose – dont nous vous avions déjà parlé avec le livre Authophypnose et performance sportive, de Jonathan Bel Legroux – cet ouvrage nous propose de découvrir nos capacités inexplorées…

« (…) dans de nombreux cas, le fonctionnement de notre cerveau est totalement adapté : il nous protège et il apprend. Mais dans certains contextes, ces fonctionnements sont inadaptés ou exagérés et c’est à nous, consciemment, de mettre à jour nos apprentissages. »

L’hypnose pour reprendre le contrôle !

Si l’hypnose est une discipline ancienne, elle a longtemps souffert d’une image négative, sulfureuse, reposant essentiellement sur l’idée d’une prise de contrôle de la personne hypnotisée. Image entretenue par les spectacles qui ont été l’axe principal de médiatisation de l’hypnose pendant un certain temps. De quoi, forcément, entretenir les craintes et idées reçues à son sujet…

Mais la discipline, de mieux en mieux connue et de plus en plus étudiée par la science, apparaît depuis quelques années sous un jour nouveau. En effet, elle fait son entrée dans les hôpitaux, les entreprises, et connaît un essor considérable dans le domaine de l’accompagnement thérapeutique. Et l’on se rend bien compte, au fur et à mesure des expériences de ce livre, que l’état de conscience induit par l'(auto)hypnose est bien loin de la perte de contrôle ou du sommeil.

Au contraire, même, c’est plutôt dans un état d’hypervigilance, de pleine conscience que l’on plonge petit à petit, tandis que les pensées parasites semblent fondre comme neige au soleil ! Et, au-delà des différents objectifs recherchés, on sent bien que Kévin Finel est soucieux du plaisir que prendront les lecteurs à partir à la découverte d’eux-mêmes et d’un tas de capacités insoupçonnées !

Un passionnant voyage intérieur

Et du plaisir, on en prend ! Car plus qu’un livre : c’est une expérience à vivre que nous propose dans ces pages le fondateur de l’ARCHE – institut de formation et de recherche en Hypnose Ericksonienne. Ou plutôt, une multitude d’expériences ; une véritable invitation à jouer à travers 45 exercices ludiques d’autohypnose. L’idée ? Modifier notre état de conscience grâce au pouvoir de l’autosuggestion afin d’approfondir le contact avec soi, d’accéder plus facilement à nos ressources intérieures, et de favoriser ainsi les changements souhaités.

Le contenu est clair, aéré, instructif, et aborde des thématiques très variées. Vaincre ses peurs et retrouver confiance ; optimiser son potentiel ; lâcher prise et vivre l’instant présent ; affronter et dépasser les épreuves ; mieux se connaître… Le programme est des plus alléchants ! Mais, ne vous méprenez pas : ce guide est vendu sans baguette magique ! Car la baguette magique, finalement, il semblerait que nous la possédions déjà…

« Vous allez maintenant pouvoir rencontrer le plus grand magicien du monde : votre cerveau. »

Explorez, je le veux !

Alors bien sûr, comme pour tout apprentissage, il faut de la répétition pour atteindre durablement certains objectifs recherchés comme développer l’intuition du corps ou changer un comportement ; pour intégrer de nouveaux fonctionnements, ou encore pour que certains processus deviennent instinctifs. Pour autant, pas besoin de mois de pratique pour ressentir les effets bénéfiques procurés par ces expériences, aussi bien sur le plan émotionnel que physique. Car là, on vous l’accorde, c’est un peu magique !

Pas besoin non plus d’être « réceptif » à l’hypnose, car l’auteur nous explique qu’il s’agit là encore d’une idée reçue. En effet, puisque nous sommes tous capables de rêvasser, d’être absorbés, captivés par une musique, un paysage, un discours, un livre : alors nous sommes tous capables d’accéder à l’état d’hypnose ! Et mieux que ça même : nous l’avons tous déjà expérimenté !

Ainsi, que ce soit pour évacuer une ancienne émotion, se libérer de la colère, moduler le stress ou encore rediriger ses pensées, cet état de conscience modifié nous facilite grandement – et rapidement – les choses si l’on se laisse pleinement aller à vivre l’expérience ! Et c’est plutôt agréable et gratifiant de se découvrir autant de capacités. We got the power !

Explorez les capacités de votre cerveau avec l’autohypnose, de Kévin Finel, est paru le 12 avril 2022 aux Éditions Leduc.