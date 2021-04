Critique La magie du sommeil : prêts pour un bon gros dodo ?

La magie du sommeil est un guide ludique pour bien dormir qui s’appuie sur le succès de l’application Calm.

Avec La magie du sommeil, Michael Acton Smith prolonge le succès de son application pour le sommeil, la méditation et la relaxation, téléchargée par plus de 50 millions de personnes. Un succès que l’on comprend vite lorsqu’on sait que, rien qu’en France, 45% de la population considère ne pas dormir suffisamment. Mais avec ce livre sur votre table de nuit, préparez-vous à faire de beaux rêves !

« J’adore dormir. Ma vie a tendance à se dérober quand je suis éveillé, vous voyez ? » Ernest Hemingway

Mieux dormir pour mieux vivre

Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Alors, ça vaudrait peut-être le coup de prendre autant soin des heures pendant lesquelles nous dormons que de celles pendant lesquelles nous sommes éveillés, non ? Surtout lorsqu’on sait que c’est durant cette période que notre cerveau est le plus actif ! C’est en tous cas l’objectif de ce guide bien-être qui nous propose d’apprivoiser tout ce qui a trait à notre sommeil pour améliorer notre vie au quotidien.

4 parties composent ce livre : la science du sommeil, les problèmes de sommeil, le monde des rêves et la magie du sommeil. Au programme : conseils, exercices, citations, dessins, tests ou encore explications scientifiques pour nous aider à prendre de bonnes habitudes et à mieux dormir. On y découvre – entre autres – les 12 meilleures idées inspirées par le sommeil ; comment les astronautes dorment dans l’espace ; les habitudes de sommeil dans le monde ; les 6 mythes du sommeil ; pourquoi les berceuses fonctionnent-elles…

Vos paupières sont lourdes…

Alors oui, forcément, difficile de ne pas se mettre à bailler à un moment ou à un autre de la lecture. (Si vous préférez avoir l’estomac qui gargouille, vous pouvez toujours opter pour un livre de cuisine !) Mais pour autant, si le contenu peut finir par donner sommeil (c’est bien le but !), la forme est quant à elle plutôt stimulante et inspirante. En effet, aussi bien la mise en page, les couleurs, que les illustrations rendent le contenu varié et visuellement très réussi !

Du coup, en plus d’être un guide pratique dans lequel chacun piochera des infos pertinentes (et aussi parfois coquasses !), ou encore des pistes à creuser pour mieux dormir, c’est aussi un très bel objet que l’on prend plaisir à feuilleter. Ce qui en fait une idée cadeau sympa et pleine de bienveillance. D’autant qu’il peut aussi bien se picorer de manière indépendante qu’en complément de l’application Calm. Mais ça, impossible de l’oublier car on nous en parle toutes les cinq pages environ ! Ceci dit, si ça peut nous éviter de compter les moutons… !

La magie du sommeil, de Michael Acton Smith, est paru le 17 mars 2021 aux Éditions Pygmalion.

