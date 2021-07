Avignon 2021 – Le fabuleux voyage de la fée Mélodie : notre coup de cœur jeunesse !

Le fabuleux voyage de la fée Mélodie est une aventure interactive et musicale tout en charme et de poésie.

Le fabuleux voyage de la fée Mélodie est un spectacle pour enfants. Et nous aurions bien tort de ne pas nous sentir concernés par ce type de propositions sous prétexte que nous n’avons pas de bambin ! (Le bambin, c’est nous, mais chut !) Nous aimons partir chaque année à leur découverte, au détour d’une affiche, d’un titre, d’une proposition qui nous enchante. Il s’y cache bien souvent de jolies pépites. Et il semblerait que, cette année, nous soyons tombés sur l’une d’elles du premier coup…

© Dominique Chauvin

Une envolée merveilleuse au royaume des notes

C’est donc à un spectacle jeunesse que reviendra cette année notre premier coup de cœur ! Au pays des notes, Mélodie a perdu son « La ». Un coup de vent, et il s’est échappé de sa portée. Cela a suffit à nous séduire. La poésie, ça se repère assez vite. Et là, en terme de poésie, nous avons été servis ! Que de charme et de délicatesse dans cette création ! C’est beau à regarder, beau à écouter, et on aurait bien envie de s’y installer – rien qu’un peu – dans ce pays des notes.

La fée Mélodie nous propose donc de la suivre dans un voyage extraordinaire, à la recherche de son « La ». Pour cela, il va lui falloir du courage car l’Ogre de Barbarie rôde, menaçant. Heureusement, sur son chemin, de surprenantes rencontres la guideront. Et puis elle aura parfois besoin des vagues, du vent, du soleil, de la pluie, et pour cela c’est aux enfants qu’elle demandera de l’aide. Elle s’adresse ainsi régulièrement à eux, sans jamais perdre le cap. Ce qui n’est pas simple car… c’est qu’ils en ont des choses à dire les bambins dès qu’on leur en donne l’occasion !

© Dominique Chauvin

Un enchantement pour les yeux et les oreilles !

Mêlant chant, ombres, dessins animé, ce spectacle est tricoté avec beaucoup de bon goût et d’exigence. Que ce soit dans les superbes créations visuelles qui émerveillent parfois par les illusions qu’elles créent ; dans la place laissée à l’imagination ; ou encore dans la finesse des textes des chansons qui ponctuent le voyage. Des paroles que l’on ne peut s’empêcher de fredonner, et un air qui nous trotte encore dans la tête une fois le spectacle terminé.

Stéphanie Marino fait une merveilleuse fée. On est captivés d’un bout à l’autre par l’élégance et la délicatesse de son interprétation. Et c’est finalement une assez bonne idée de programmer les spectacles jeunesse le matin, car il n’y a probablement pas meilleure manière de démarrer une journée théâtrale ! On ressort de ce voyage féérique attendri et heureux, si tant est que l’on ne se soit pas trop éloigné de son âme d’enfant…

Le fabuleux voyage de la fée Mélodie, de et avec Stéphanie Marino, mis en scène par Nicolas Devort, se joue au Théâtre des Corps Saints, à Avignon, du 07 au 31 juillet à 10h. Relâche les lundis.

Puis en tournée en France et au Maroc.

Retrouvez tous nos articles consacrés au Festival Off d’Avignon ici.