Animal Crossing : New Horizons, guide ultime des navets

Les habitués de la licence Animal Crossing savent que, tous les dimanches jusque 12h, Porcelette vend ses magnifiques navets. Ceux-ci doivent être revendus durant la semaine pour se faire un max de thunes avant qu’ils ne pourrissent. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Le cours des navets change tous les jours et ce, deux fois dans la même journée. Ainsi, il faut que tu vérifies leur prix de rachat avant et après le midi. Le problème est qu’on ne sait pas comment fluctue leur cours et il est possible de « louper » le meilleur prix de la semaine. Heureusement, nous t’avons trouvé une solution qui pourrait résoudre ce problème.

Il existe un site (en anglais, j’espère que tu n’y es pas allergique !) qui permet de calculer approximativement le cours des navets sur la semaine, clique ici pour y accéder. Nous allons y aller par étape pour que ce soit plus clair.

Tout d’abord, on te demande si c’est la première fois que tu achètes les navets ou non. Pas besoin de s’y reprendre à deux fois, tu cliques sur « Yes » si ça l’est, ou sur « No » si ça ne l’est pas.

© Turnipprophet

Ici, tu dois renseigner le site sur le « pattern » de la semaine passée concernant le flux du cours du navet. De gauche à droite : « Je ne sais pas », « Fluctuent », « Petit pic », « Grand Pic » et « Décroissant ». Il faut donc, au préalable, que tu analyses les prix des navets de la semaine dernière pour pouvoir cocher la bonne case. On te rassure, ceci n’est pas une étape primordiale (mais pas moins importante…).

© Turnipprophet

Ensuite, tu dois tout simplement noter le prix d’achat des navets auprès de Porcelette.

© Turnipprophet

Maintenant, il faut que tu renseignes, chaque jour (à partir du lundi), le prix du cours des navets du matin et de l’après-midi. Plus tu donnes des informations, plus les probabilités seront précises. Logiquement, dès le lundi, tu devrais savoir à quel jour le prix de tes légumes sera le plus intéressant à la revente.

© Turnipprophet

Pour terminer, il te suffit d’analyser les probabilités pour chaque jour grâce au tableau ci-dessous.

© Turnipprophet

Comme tu peux le constater, le prix maximum potentiel du rachat des navets peut aller jusqu’à 642 clochettes. Et, si tu analyses plus précisément le tableau, tu remarques que ce pic de revente est prévu le mardi après-midi. Encore une fois, ce ne sont que des probabilités mais cela peut te permettre d’éviter d’effectuer des reventes à perte.

Voilà, j’espère que ce petit guide saura t’aider et te permettra d’anticiper le cours du navet pour que tu puisses te faire un maximum de clochettes dans Animal Crossing !

Animal Crossing : New Horizons est disponible depuis le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch.