By Guillaume Chéti

Animal Crossing : New Horizons, technique ultime pour les fleurs hybrides

Voilà plus de deux semaines qu’Animal Crossing : New Horizons est disponible sur la Switch pour notre plus grand bonheur. Il faut dire que cet épisode nous a particulièrement séduit.

Dans cet article, nous allons te parler des fleurs hybrides. Tu sais, ces petites beautés feuillues qui permettent d’accueillir des insectes particulièrement rares à obtenir. Il faut savoir également qu’il y a 8 sortes de fleurs et nous te conseillons fortement de toutes les avoir en allant les dénicher / les acheter sur l’île de tes amis. Maintenant que tu as tout ce qu’il te faut, voici une image explicative sur la démarche à suivre :

Grosso modo, il te suffit juste de suivre ce petit guide pour obtenir toutes les fleurs hybrides du titre. Nous te conseillons même de créer 8 parcelles de 5×5 sur ton île pour que ce soit plus simple. En plus d’être pratique, cela lui donnera un style unique et visuellement très joli. Voilà comment allier l’utile à l’agréable…

Animal Crossing : New Horizons est disponible depuis le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch.