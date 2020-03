Test Animal Crossing : New Horizons, une vie presque tranqu’île

Animal Crossing revient sur le devant de la scène avec un nouvel opus nommé New Horizons sur Nintendo Switch. Le résultat s’avère dépaysant !

Après environ 8 longues années d’attente (si on oublie le soporifique titre sorti sur Wii U), Tom Nook et toute sa clique posent leurs valises sur Switch avec Animal Crossing : New Horizons. Cette licence de simulation de vie très posée retourne aux sources de ses fondations tout en apportant de nouvelles idées toutes plus alléchantes les unes que les autres. Ces nouveautés permettent-elles de surpasser les précédents épisodes ? Chroniques d’une évolution sans nuage à l’horizon.

Animal Crossing, vis ta vie comme bon te semble

As-tu déjà rêvé, secrètement, de vivre une aventure de naufragé tel Robinson Crusoé ? Pas besoin de nous répondre, nous connaissons déjà ta réponse. Tu es donc fin prêt à découvrir ta nouvelle île paradisiaque dans ce volet inédit. Comme d’habitude, tu dois commencer par créer ton personnage, sélectionner la forme de ton île parmi plusieurs choix et poser tes valises en compagnie de Tom Nook et de ses acolytes. La personnalisation ne s’avère pas vraiment poussée (au début) mais cela te permet de te lancer rapidement dans le vif de sujet.

Les premiers jours passés dans le jeu (calqués sur le temps réel) t’occuperont comme il se doit. Entre le blabla quotidien avec tes voisins, les différents prêts à rembourser, la construction de ta maison et des bâtiments annexes, la visite d’îles mystères et la récolte d’insectes, de poissons et de fossiles, tu ne risques clairement pas de t’ennuyer. Même si le début peut paraître poussif, cette étape se révèle primordiale pour te familiariser avec tous les éléments du titre.

© Nintendo

Graphiquement, Animal Crossing : New Horizons ne casse pas trois pattes à un canard mais se rattrape allègrement sur sa direction artistique adoptée époustouflante. On sent bien que les développeurs maîtrisent le sujet. C’est mignon tout plein, il y a de belles couleurs chatoyantes et une impression d’être dans un lieu paradisiaque. C’est ce qui fait tout le charme de cet épisode.

Au niveau de la bande-son, le choix a été porté sur des musiques à la fois reposantes et relaxantes. Il faut savoir qu’elles changent toutes les heures pour s’accorder avec le temps, comme une musique plutôt enjouée la journée et une autre bien plus mélancolique et douce la nuit tombée. Les différents bruitages apportent également une touche d’authenticité (le bruit de pas dans le sable, le son du vent, etc…). Bref, niveau ambiance, c’est un sans faute !

Animal Crossing, objectif dépaysement !

Qui dit nouvel épisode, dit forcément des ajouts importants. La première nouveauté marquante est la possibilité de crafter une pléthore d’objets en récoltant de nombreuses ressources naturelles. De plus, tu débloqueras, chaque jour, des plans de fabrication inédits, ce qui permet de constater une évolution croissante au fil des heures passées. Une excellente idée qui plaira aux amateurs de craft.

Par ailleurs, la personnalisation de ton île se veut encore plus poussée. Avec l’apparition du Terraforming qui permet d’agencer les terres, les cours d’eau et les parcelles de ton village comme bon te semble, les possibilités se révèlent presque infinies. Tu peux donc désormais créer la ville de tes rêves aux moindres détails près. C’est sûrement l’un des ajouts les plus alléchants et bienvenus dans l’univers d’Animal Crossing !

© Nintendo

Autre nouveauté et pas des moindres : l’introduction du NookPhone. Cet appareil électronique, à l’instar de votre smartphone, comporte de nombreuses applications fort utiles. Tout d’abord, celui-ci te permet de prendre des photos, vérifier tes plans de construction, checker ta liste d’amis, consulter les insectes et les poissons attrapés, etc. En plus d’être pratique, il te sera indispensable pour récolter des Miles Nook, grâce à l’application Miles Nook +.

Celle-ci te donne une pléthore d’objectifs à réaliser quotidiennement et sur le long terme. En les terminant, tu obtiendras des Miles Nook pour acheter des objets / plans intéressants et un ticket pour visiter les îles mystérieuses qui entourent la tienne. Tout cela te permet de te fixer de nouveaux buts à atteindre et prolonge le plaisir d’arpenter l’horizon. On ne peut que saluer cet ajout majeur et pertinent !

Pour finir, petit point sur la possibilité de visiter (en local et en ligne) l’île de tes amis. Cet aspect du titre n’a pas foncièrement changé par rapport aux opus précédents mais il faut bien avouer que c’est toujours gratifiant de découvrir le village imaginé par ses confrères et ses consœurs. C’est aussi là le meilleur moyen de se détendre avec ses amis car, il faut bien le dire, c’est là tout l’intérêt de la licence : pouvoir « chiller » (se relaxer) comme il se doit !

Animal Crossing : New Horizons justifie à lui seul l’achat d’une Nintendo Switch, alors foncez !