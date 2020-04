Animal Crossing : New Horizons, guide du concours de pêche

Animal Crossing : New Horizons se met très régulièrement à jour et propose de nombreux évènements chaque semaine. En ce 11 avril 2020, le pêcheur en herbe Pollux te propose un concours de pêche jusque 18h. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Armé(e) de ta plus belle canne à pêche, tu dois aller lui parler sur la place de la mairie et prendre part au concours. La première partie est gratuite, puis tu devras débourser 500 clochettes à chaque nouvel essai. Tu n’as que 3 minutes pour capturer le plus de poissons possibles. Quand le temps est écoulé, tu dois aller le revoir pour obtenir des points que tu pourras échanger contre des objets. Ci-dessous se trouve la liste de tous les biens à acquérir :

T-shirt imprimé poisson

Sculpture d’ancre

Séchoir à poissons

Baguette poisson

Mur pop marin

Support pour canne à pêche

Parapluie poissons

Plaque de porte poisson

Tapis poisson

Pochette poisson

Impression poisson

Glacière à poissons

Ichtyogramme

Sac de pêche

Mais ce n’est pas tout ! Si tu arrives à récolter plus de 300 points, tu gagneras un trophée d’or pour ton dévouement de pêcheur aguerri. Tu peux également gagner un trophée de bronze après 100 points et celui d’argent après 200 points, mais autant viser la plus grosse récompense ! De plus, si tu y joues avec plusieurs amis, tu gagnes davantage de points et le concours n’est plus payant ! On regrettera juste une perte de temps considérable à parler à chaque fois à Pollux, d’autant plus qu’il n’a clairement pas sa langue dans la poche. Patience est mère de sûreté, comme on dit…

Animal Crossing : New Horizons est disponible depuis le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch.