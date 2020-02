Watchmen se dévoile avec quatre making-off

HBO continue de maintenir la hype autour de sa série phare de 2019 Watchmen, en mettant en ligne quatre making off inédits.

Presque deux mois après la fin de sa diffusion, la série adaptée du roman graphique d’Alan Moore et Dave Gibbons continue de susciter un grand intérêt. N’est-ce pas là le signe manifeste d’une grande série ? Alors que la non mise en chantier d’une saison 2 est quasiment certaine, HBO continue de titiller les fans et à faire parler du show de Damon Lindelof en mettant en ligne quatre making off. Une maigre consolation qui reste néanmoins très intéressante car ces spots s’axent chacun sur un élément spécifique de la série, qui donne toute sa saveur à l’univers.

Le premier explique la façon dont le monde est construit sur une temporalité alternative par ses différences et ressemblances avec le nôtre. Le deuxième s’axe sur l’héritage de Rorschach, personnage centrale du comics et de l’appropriation qu’en ont fait la 7ème cavalerie. Le troisième s’intéresse à la mystérieuse pluie de poulpe et la dernière à la mise en scène du combat du Juge Masqué dans le fabuleux épisode 6, entièrement tourné en plan séquence.

La série Watchmen est à retrouver en France sur OCS.