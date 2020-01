Watchmen n’aura certainement pas de saison 2

By Emeric Bispo

Suite à une interview a USA Today, on apprend que la petite pépite sérielle de HBO Watchmen n’aura vraisemblablement pas de suite.

Le programme qui fait suite au roman graphique du même nom d’Alan Moore n’aura pas de selon les dires de son équipe. Terminée en décembre dernier, l’auteur Damon Lindelof estime avoir raconté tout ce qu’il avait imaginé. Mais ce dernier ne laisse pas la porte fermée pour qu’un autre s’attèle à la tâche. Il déclarait en décembre dernier :

« J’ai pensé que si ces neuf épisodes s’achevaient sans le sentiment d’avoir conclu une histoire, de la même façon que se sont terminées chaque saison de Fargo et de True Detective, alors nous aurions le sentiment qu’il ne s’agirait pas vraiment de Watchmen. Cela serait juste une série épisodique de plus (…) Mais l’idée que quelqu’un d’autre que moi puisse faire une nouvelle saison de Watchmen est quelque chose de très excitant pour moi. C’est quelque chose que je regarderais sans hésiter ». À l’époque, il pensait justement qu’une anthologie serait une bonne idée, et imaginait même Ryan Coogler prendre le relais !

Mais aujourd’hui, cela n’est pas forcément du goût du directeur des programmes de HBO, Casey Bloys : « Il serait difficile d’imaginer faire une saison 2 sans que Damon soit impliqué d’une quelconque manière (…) La balle est vraiment dans le camp de Damon, s’il est excité par une idée pour une autre saison, peut-être quelque chose d’anthologique, s’il veut faire quelque chose de différent… »

Il refuse donc de lancer une saison 2 sans Lindelof à la barre, rendant la situation à priori insoluble. Mais serait-ce véritablement un problème de rester sur cette unique et excellente saison ?

La série Watchmen a été diffusée en France sur OCS.