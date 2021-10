tick, tick… BOOM ! : Netflix lâche enfin sa bande-annonce !

By Contributeur

Quatre mois après son premier teaser, Netflix dévoile enfin la bande annonce de tick, tick… BOOM ! ; premier film réalisé par Lin-Manuel Miranda.

Révélé en 2015 par sa comédie musicale Hamilton, Lin-Manuel Miranda signe également la bande originale de Vaiana en 2016, avant de jouer aux côtés de Emily Blunt dans Le Retour de Mary Poppins en 2018. Acteur, chanteur, auteur-compositeur, dramaturge américain, le « Gene Kelly des temps modernes » ajoute une nouvelle corde à son arc en 2021 et inaugure sa carrière de réalisateur avec une adaptation de la comédie musicale autobiographique de Jonathan Larson, Rent, intitulée ici tick, tick… BOOM !

Le film suit Jon, interprété par Andrew Garfield (nominé aux oscars en 2017 dans Tu ne tueras point), un jeune compositeur qui travaille dans un restaurant New Yorkais dans les années 1990, tout en écrivant ce qu’il espère devenir la plus grande comédie musicale américaine.

Tandis que l’intrigue annonce une course contre la montre effrénée, une obsession d’un personnage en quête de création, celle-ci pourrait presque prendre une tournure autobiographique pour le réalisateur de tick, tick… BOOM ! En effet, on pourrait y voir une sorte de transposition entre la carrière de l’artiste et celle qu’il compte raconter au travers de son film. Celle d’un rêve devenu une réalité.

Alors que Lin-Manuel Miranda a déjà fait ses preuves à de nombreuses reprises au cours de sa carrière musicale, les premières images du film semblent annoncer de véritables intentions artistiques. Que ce soit dans sa photographie, dans ses idées de mise en scène, mais surtout de son drame et ses émotions fortes, le film n’est pas sans rappeler La La Land d’une certaine manière.

Nous n’aurons malheureusement pas l’occasion de découvrir tick, tick… BOOM! dans nos salles obscures en France. Espérons que le film ne passe pas inaperçu auprès du grand public étant donné qu’on nous annonce pourtant un véritable film de cinéma… Réponse dans un petit mois.

tick, tick… BOOM ! sera diffusé sur Netflix le 19 novembre 2021.

Gaëtan Jeanson