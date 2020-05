The Last of Us Part II : nouveau trailer intense avant la sortie imminente

On l’aura attendu ce The Last of Us Part II… Multiples reports, développement difficile, démissions de développeurs …Après être passé gold ces derniers jours, la date de sortie du 19 juin est définitive ! Pour cela, Playstation et Naughty Dog ont dévoilé aujourd’hui un trailer intense ! Et si on peut voir que le jeu sera évidemment de toute beauté, avec des animations faciales extrêmement impressionnantes, cette bande-annonce confirme plusieurs autres éléments.

Comme l’a dit Troy Baker (le doubleur de Joël Miller) et Neil Druckmann (le directeur du jeu), The Last of Us Part II sera une expérience qui ne se reposera pas sur les lauriers du 1er opus. Suite à une vague de leaks il y a 2 semaines, Druckmann a tenu à dire que rien ne vaut le voyage plutôt que de connaître des éléments hors contexte. Et si le jeu divisera, ou que le fait de savoir qu’aucun personnage n’est safe augure de sanglantes hypothèses, nul doute que cette suite promettra une odyssée violente et riche en émotions.

Comme nous pouvons le constater, The Last of Us Part II se déroule 4 ans après la fin du 1er opus, où Ellie, Joël et Tommy vivent paisiblement dans le Comté de Jackson, avant que cette utopie ne soit bouleversée. Vengeance des Lucioles ? Arrivée de la secte des Seraphites présents dans le trailer de la PGW 2017 ? Beaucoup de surprises attendent et d’interrogations demeurent. Nul doute que nos personnages devront payer les conséquences de l’acte final du jeu de 2013… Mais ce qui est sûr, c’est que nous trépignons d’impatience à l’idée de retrouver Ellie, dans cette odyssée vengeresse. Une descente aux enfers sanglante qui ne nous laissera sans doute pas indemne. Rendez-vous le mois prochain pour la sortie !

The Last of Us Part II sortira le 19 juin sur Playstation 4