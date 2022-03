Test Partie 4 – Triangle Strategy, un gameplay réussi bien que perfectible

Triangle Strategy propose une formule mélangeant du vieux avec du neuf. La nostalgie fait-elle encore effet ?

Lors de la 1ère partie de notre test sur Triangle Strategy, nous avions mis l’accent sur la patte artistique du titre. l’alchimie entre les graphismes 16-bits et les effets 3D sous Unreal Engine 4 s’avère incroyable. La 2nd partie s’intéressait davantage aux possibilités de Serenor d’influencer ses compagnons lors d’un vote démocratique. Le titre du studio Artkind brille par son scénario très pertinent et un univers politique ultra cohérent . Quant à la 3ème partie, l’intérêt se portait sur la durée de vie et la rejouabilité très bien amenées. Pour terminer, nous nous intéressons au gameplay que propose Triangle Strategy. Verdict dans ces quelques paragraphes.

Même si la politique est le point d’orgue du titre, vos personnages devront prendre les armes pour se défendre des différents ennemis qu’ils rencontreront au cours de leur périple. A la manière de Final Fantasy Tactic, les affrontements se font en tour par tour, sur une map quadrillée. Chaque déplacement est à prendre en compte et à calculer minutieusement car le retour en arrière n’est pas possible. Un seul faux pas, une seule mauvaise décision et vous serez susceptible de perdre l’une de vos unités. Même si leur « mort » n’est clairement pas définitive comme dans la série Fire Emblem, perdre votre meilleur atout au cours d’une bataille vous entraverez plus qu’autre chose.

Tout comme pour l’histoire principale, vos choix détermineront les combattants qui rejoindront vos troupes. Chacun d’entre eux dispose de compétences spécifiques et est plus spécialisé dans la magie, la défense ou les pièges. Il n’existe pas de doublons ce qui signifie qu’il faudra faire les bons choix dès la formation de l’équipe. En plus de cela, chacun dispose de caractéristiques importantes à prendre en compte comme l’attaque, la défense, la rapidité, la portée d’attaque, le saut ou encore la précision et l’esquive. Il vous faudra donc réfléchir à tout cela avant même de lancer la bataille, pour optimiser vos chances de réussite !

© Artkind

La prise en main s’avère plutôt efficace même si on regrette une visibilité parfois confuse lors des affrontements. En effet, il peut être difficile d’avoir une vue d’ensemble de la map pour pouvoir s’y repérer. Il n’empêche que les batailles se veulent dynamique et assez fluides. A côté de cela, chaque personnage ont leurs propres atouts ce qui permet de varier les plaisirs et surtout les stratégies. La réflexion est de mise même si celle-ci aurait pu être davantage étoffée.

En effet, on note un système d’évolution des personnages relativement basique, simple. On peut certes influer sur quelques statistiques lors des montées de niveau, mais la personnalisation n’en est que très sommaire. On regrette également le manque de quêtes annexes pour entraîner les personnages qui attendent sagement dans le campement. A part refaire en boucle les quelques quêtes dans celui-ci, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C’est dommage car les combats s’avèrent relativement intéressants et c’est frustrant de ne pas en avoir davantage.

En résumé, quel est notre avis final sur Triangle Strategy ? Nous y revenons ici.

Triangle Strategy est disponible depuis le 4 mars 2022 exclusivement sur Nintendo Switch.