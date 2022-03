Test Partie Finale – Triangle Strategy, une aventure riche et intense

Triangle Strategy propose une formule mélangeant du vieux avec du neuf. La nostalgie fait-elle encore effet ?

A travers différentes parties publiées sur le site, nous avons testé Triangle Strategy, développé par le studio Artkind, selon différents aspects. De manière générale, le titre propose une aventure palpitante, jonglant entre des graphismes old-school au goût du jour, une ambiance politique captivante et des choix qui ont leur importance. Une épopée qui a frôlé la perfection si le gameplay avait été bien plus poussé. Nous revenons sur ces différents critères en vous résumant les informations les plus importantes. Vous retrouverez également, en fin d’article, notre appréciation globale.

Du côté des graphismes, le résultat s’avère très réussi : l’alchimie entre les graphismes 16-bits et les effets 3D sous Unreal Engine 4 est incroyable. Les environnements, les décors et les couleurs utilisés se révèlent visuellement magnifiques et chaque lieu, créé pixel par pixel, rend le tout impeccable. De plus, les musiques se révèlent d’une justesse sans pareille, proposant des mélodies envoûtantes, propices à l’aventure et toujours en adéquation avec ce qu’il se passe à l’écran. Les effets sonores ajoutent une plus-value significative lors des affrontements et on ressent bien l’impact des coups donnés.

Le titre du studio Artkind brille par son scénario très pertinent et un univers politique ultra cohérent. L’écriture est d’une telle finesse que nous avons l’impression de lire un roman à cœur ouvert. Toutefois, il est à noter que Triangle Strategy est très bavard, très verbeux, ce qui pourrait déplaire à certains joueurs qui s’attendaient à enchaîner les affrontements au tour par tour. L’autre point important s’avère la possibilité d’agir directement sur l’histoire et les décisions politiques prises. En effet, avec la mise en place d’un système de convictions, les choix que vous effectuerez auront un impact direct sur les relations de Serenor.

© Artkind

Avant de vous faire part de notre avis sur la rejouabilité du titre, nous devons parler, dans un premier temps, de sa durée de vie. Le scénario est divisé en une vingtaine de chapitres, divisés eux-mêmes par des dialogues, des phases de recherches et des affrontements. De manière générale, il vous faudra une vingtaine d’heures pour en voir le bout. L’intérêt du New Game + réside également dans le fait que Triangle Strategy propose différents embranchements. En fonction des choix effectués, le scénario part vers d’autres directions et renforce la rejouabilité. Il faut savoir que le titre contient cinq fins différentes.

A la manière de Final Fantasy Tactics, les affrontements se font en tour par tour, sur une map quadrillée. Chaque déplacement est à prendre en compte et à calculer minutieusement car le retour en arrière n’est pas possible. Un seul faux pas, une seule mauvaise décision et vous serez susceptible de perdre l’une de vos unités. La prise en main s’avère plutôt efficace même si on regrette une visibilité parfois confuse lors des affrontements. En effet, on note un système d’évolution des personnages relativement basique, simple. On peut certes influer sur quelques statistiques lors des montées de niveau, mais la personnalisation n’en est que très sommaire. C’est dommage car les combats s’avèrent relativement intéressants et c’est frustrant de ne pas en avoir davantage.

Ainsi, de manière globale, Triangle Strategy nous a propulsé dans un univers captivant, cohérent et cruel qui nous a envoûté durant de très longues heures de jeu.

Triangle Strategy est disponible depuis le 4 mars 2022 exclusivement sur Nintendo Switch.