Test Partie 3 – Triangle Strategy, une rejouabilité pertinente

Lors de la 1ère partie de notre test sur Triangle Strategy, nous avions mis l’accent sur la patte artistique du titre. l’alchimie entre les graphismes 16-bits et les effets 3D sous Unreal Engine 4 s’avère incroyable. La 2nd partie s’intéressait davantage aux possibilités de Serenor d’influencer ses compagnons lors d’un vote démocratique. De plus, le titre du studio Artkind brille par son scénario très pertinent et un univers politique ultra cohérent. Cette fois-ci, nous nous intéressons à la rejouabilité que propose Triangle Strategy. Verdict dans ces quelques paragraphes.

Avant de vous faire part de notre avis sur la rejouabilité du titre, nous devons parler, dans un premier temps, de sa durée de vie. Le scénario est divisé en une vingtaine de chapitres, divisés eux-mêmes par des dialogues, des phases de recherches et des affrontements. De nombreux embranchements s’avèrent possibles et sont décidés en fonction des choix effectués. De manière générale, il vous faudra une vingtaine d’heures pour en voir le bout. Comptez plutôt une trentaine d’heures si vous aimez flâner, réaliser les quêtes annexes et vous entraînez dans la taverne. Une durée de vie fort appréciable qui aurait peut-être mérité quelques chapitres supplémentaires.

Quand vous terminez pour la 1ère fois Triangle Strategy, un New Game + vous est proposé. Dans celui-ci, vous conservez vos unités, l’inventaire, les informations obtenues et toute l’histoire de votre 1ère partie se retrouve dans le récapitulatif. De plus, les ennemis deviennent plus forts et le mode difficile est disponible au niveau des combats d’entraînement dans la taverne. Pour finir, le niveau des convictions est désormais visible ce qui vous permet d’influer dessus plus aisément. Tous ces éléments dénotent une réelle intention de proposer un New Game + satisfaisant et prometteur.

L’intérêt du New Game + réside également dans le fait que Triangle Strategy propose différents embranchements. En fonction des choix effectués, le scénario part vers d’autres directions et renforce la rejouabilité. Il faut savoir que le titre contient cinq fins différentes. Pour cela, nous apprécions la mise en place d’une frise des chapitres qui nous permet de voir les différentes bifurcations possibles. Cela permet d’avoir une visibilité sur ce qu’on a fait ou pas sans pour autant connaître le contenu de ce qu’on a pas vu. Une idée ingénieuse et pertinente !

Enfin, il existe une voie particulière nommée « Golden Route » qui permet d’obtenir la « meilleure » fin de Triangle Strategy. Celle-ci s’avère très difficile à obtenir car il faut remplir certaines conditions bien précises tout au long de l’aventure. Sans vous spoiler, nous vous conseillons d’entamer cette route après avoir fini au moins un 1er New Game +. En effet, les ennemis s’avèrent extrêmement forts et il vous faudra les meilleurs personnages pour espérer vous en sortir.

D’ailleurs, qui dit ennemis, dit affrontements en tout genre. Comment fonctionne le système de combat ? Nous y revenons ici.

Triangle Strategy est disponible depuis le 4 mars 2022 exclusivement sur Nintendo Switch.