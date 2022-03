Test Partie 1 – Triangle Strategy, une vieille patte artistique maîtrisée

Triangle Strategy, développé par le studio Artdink, est souvent comparé à Final Fantasy Tactics, titre emblématique qui a marqué les esprits lors de sa sortie initiale en 1997. Celui-ci proposait une aventure épique, un scénario haletant et un univers particulièrement accrocheur. Le nouveau bébé du studio Artkind reprend ces ingrédients et offre une recette remise au goût du jour… tout en restant old-school. Est-ce vraiment ingénieux de mélanger du vieux avec du neuf ? Aujourd’hui, nous nous intéressons à la patte artistique du titre.

Pour ceux qui ont connu Octopath Traveler, ils reconnaîtront aisément la patte graphique et artistique utilisée sur Triangle Strategy. Le résultat s’avère très réussi : l’alchimie entre les graphismes 16-bits et les effets 3D sous Unreal Engine 4 est incroyable. Les environnements, les décors et les couleurs utilisés se révèlent visuellement magnifiques et chaque lieu, créé pixel par pixel, rend le tout impeccable. De même, la gestion de la lumière propose un style unique et maîtrisé, tout comme la météo qui ajoute de la vie dans chaque zone. On pourrait lui reprocher les quelques légères pertes de FPS à de très rares moments mais ce serait vraiment chipoter.

© Artkind

En dehors des graphismes maîtrisés, un autre point important est également à souligner : la bande sonore. En effet, les musiques se révèlent d’une justesse sans pareille, proposant des mélodies envoûtantes, propices à l’aventure et toujours en adéquation avec ce qu’il se passe à l’écran. Les effets sonores ajoutent une plus-value significative lors des affrontements et on ressent bien l’impact des coups donnés. Ainsi, l’ambiance y est parfaitement retranscrite et on se plaît à poursuivre l’histoire sans s’en rendre compte. C’est un sans faute !

En parlant d’ambiance et d’histoire, qu’en est-il du scénario ? Nous y revenons ici.

Triangle Strategy est disponible depuis le 4 mars 2022 exclusivement sur Nintendo Switch.