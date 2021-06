Les sitcoms intemporelles à avoir vu une fois dans sa vie

La sitcom, en voilà un mot utilisé régulièrement dans l’univers des séries TV. Derrière ce terme se cachent des programmes qui mettent en avant le comique de situation. Mais d’autres éléments sont indispensables pour faire d’une série, une sitcom : un décor récurrent à l’écran qui sera familier pour le spectateur, des moyens de production réduits, des épisodes d’une courte durée (entre 20 et 30 minutes) et surtout des intrigues qui vont permettre d’appuyer sur le rire à tout instant.

On trouve les premières sitcoms dès la fin de la seconde guerre mondiale avec Mary Kay and Johnny. Dès lors, plus rien ne pourra arrêter ce genre qui devient le plus important en nombre et en termes d’audience très rapidement. Il est d’ailleurs particulièrement aimé en France avec cependant des productions locales qui n’ont pas fait l’unanimité comme Marc et Sophie ou Les filles d’à côté.

C’est plus du côté des États-Unis qu’il faut se pencher avec les Seinfeld, Malcolm, The Big Bang Theory ou encore Madame est servie. L’occasion de vous parler des meilleures sitcoms qu’il faut avoir vues une fois dans sa vie.

Friends, le mythe absolu de la sitcom

Il s’agit peut-être de la série la plus connue de l’histoire avec des personnages emblématiques comme Rachel, Phoebe, Monica, Chandler, Joey et Ross, et surtout un univers comique facilement identifiable.

Friends tire sa puissance comique des interactions entre les différents membres de ce groupe de jeunes new-yorkais si différents. Voir par exemple Ross se croire supérieur intellectuellement aux autres protagonistes a donné lieu à des scènes d’anthologies. Friends et ses 10 saisons se regardent toujours avec autant de bonheur en 2021, alors foncez si vous n’avez jamais regardé en entier ce monument de la télévision.

The Office, le faux documentaire le plus drôle de l’histoire

©Mollie Sivaram, CC0 C’est grâce aux plateformes de streaming que The Office est la série la plus regardée au monde

Suivre la vie quotidienne d’une entreprise qui vend du papier n’était pas très vendeur au départ. Mais cette série qui s’appuie sur sa prédécesseur britannique du même nom est rapidement devenue l’une des sitcoms les plus appréciées dans le monde grâce à sa galerie de personnages complètement loufoque. En effet, certains protagonistes qui n’apparaissent pourtant que quelques secondes crèvent littéralement l’écran et vous font exploser de rire.

Alors qu’elle est finie depuis des années, The Office truste encore la première place des séries les plus regardées dans le monde. Un regain de succès a posteriori dû à sa présence sur des grosses plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime selon les pays.

New Girl, 7 saisons entre rires et romances

New Girl est la série la plus récente de cette liste et ne s’est achevée qu’en 2018. Reprenant les codes classiques de la sitcom, on a particulièrement apprécié la vraie mise en avant d’une héroïne (Jessica Day jouée par Zooey Deschanel) et des mécaniques un peu différentes.

L’humour est omniprésent grâce à chacun des membres du cast qui ont leur moment de gloire à des moments différents. C’est d’ailleurs très appréciable par exemple d’adorer Schmidt au début, de voir l’évolution de Wilson ou de voir le parcours amoureux de Jess tout au long de la série. Le seul défaut qui est d’ailleurs assez commun aux autres membres de cette liste n’est autre que la longueur de la série qui dure une cinquantaine d’heures. Une question d’ailleurs récurrente pour certains critiques, notamment au vu des saisons finales souvent décevantes dans l’univers des sitcoms.

How I Met Your Mother, la plus polémique

La série qui a propulsé des personnages comme Marshall, Ted, Lily, Robin et surtout Barney au firmament avait tout pour remplacer Friends dans le cœur des fans. Des gags hilarants, une bonne dynamique dans chaque épisode, une certaine cohérence scénaristique et une alchimie exceptionnelle entre les différents personnages.

Pourtant, tout le monde n’est pas d’accord pour en faire un must-see notamment à cause des dernières saisons. On vous laisse juger, car les arguments dans un sens comme dans l’autre sont recevables. L’univers d’How I Met Your Mother n’est d’ailleurs pas fini, car un spin off devrait voir le jour d’ici quelque temps sur la plateforme de streaming Hulu.