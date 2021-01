Harry Potter : Une série pour HBO Max ?

By Emeric Bispo

Le très sérieux Hollywood Reporter nous rapporte qu’une série live action Harry Potter serait en développement pour HBO Max.

Cependant le studio Warner dément concrétiser un show sur l’univers des sorciers. Le média américain affirme tout de même que de nombreuses rencontres avec des scénaristes ont eu lieu pour réfléchir à des pistes potentielles. Nous ne savons pas pour le moment si cette hypothétique série serait une suite aux romans/films ou un nouveau spin off comme Les Animaux Fantastiques. De plus, aucun nom n’est pour le moment attaché à la production.

Bien que les informations de nos confrères américains semblent très spéculatives, il y a fort à parier que tôt ou tard l’univers giga lucratif de J.K Rowling arrivera sur le petit écran et ce n’est pas la première fois que la rumeur court. Et le lancement et la nécessité d’attractivité de HBO Max serait l’occasion parfaite.

Le prochain spin off d’Harry Potter, Les Animaux Fantastiques 3 est prévu pour le 22 Juillet 2022.