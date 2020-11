Les Animaux Fantastiques 3 : Mads Mikkelsen remplace Johnny Depp en Grindelwald

Mads Mikkelsen sera officiellement le remplaçant de Johnny Depp pour le rôle de Gellert Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques 3.

Il y a 3 semaines de cela nous apprenions que l’acteur phare de Pirate des Caraïbes avait été plus ou moins gentiment poussé vers la porte par la Warner suite à ses déboires judiciaires. Dès lors, la rumeur voulait que le Hannibal de NBC soit le remplaçant mais ce dernier a de suite démenti la rumeur, prétextant qu’il attendait le coup de fil.

Un mensonge digne de son futur personnage de Grindelwald puisque Collider annonce qu’il est officiellement casté dans le rôle ! L’acteur danois était en effet le favori du réalisateur David Yates et on le comprend. Malgré la vive polémique et les questionnements que posent le licenciement de Depp, on ne pouvait rêver mieux pour le remplacer !

Les Animaux Fantastiques 3 sortira en salle le 13 juillet 2022.