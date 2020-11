Johnny Depp est congédié des Animaux Fantastiques 3

Variety annonce que Warner Bros a pris la décision de remercier Johnny Depp de la franchise des Animaux Fantastiques suite à ses déboires judiciaires.

Et c’est dans une lettre ouverte sur twitter que l’acteur confirme les propos du médias américain :

“A la lumière des récents événements, j’aimerais faire une petite déclaration. Tout d’abord j’aimerais remercier tous ceux qui m’ont offert leur soutien et leur loyauté. J’ai été très ému des nombreux messages d’amour et d’intérêt, en particulier ces derniers jours. Ensuite, je voudrais vous annoncer qu’il m’a été demandé par Warner Bros. de renoncer à mon rôle de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques. Je respecte cette décision et j’ai donné mon accord. Pour finir, je souhaiterais dire ceci. Le jugement surréaliste dans les tribunaux n’a pas changé mon combat pour dire la vérité et je confirme que je vais faire appel. Ma résolution reste forte et j’ai l’intention de prouver que les allégations à mon encontre sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies dans le temps par ce moment. Merci pour votre lecture.”

Le procès mentionné est celui qu’il a intenté et perdu contre le tabloïd The Sun pour diffamation. Ces derniers avaient relayé les accusations de violence conjugale que Amber Heard, son ex-compagne, avait proféré envers lui. Parallèlement à ça, les deux anciens amants sont actuellement en procès en Amérique. Reste à savoir qui reprendra le flambeau pour le rôle de Gindelwald. Colin Farell sera-t-il de retour ?

Les Animaux Fantastiques 3 n’a pour le moment aucune date de sortie.