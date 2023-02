Récap The Last of Us Saison 1 Épisode 6 : à la croisée des chemins (SPOILERS)

Après un épisode chargé en tension et en émotion, The Last of Us revient cette fois-ci avec « Kin ». Un épisode 6 plus calme mais annonciateur d’une tempête à venir.

Après un double-épisode plaçant Joel et Ellie face à la brutalité du nouveau monde, « Kin » place le récit vers un sentier connu, tout en amenant une part inédite vis-à-vis des joueurs. En effet, dans The Last of Us version vidéoludique, la mort de Henry et Sam se concluaient par une ellipse marquant la fin de l’été et le début de l’automne. Le périple nous emmenait donc dans le Wyoming, à la recherche de Tommy.

The Last of Us : winter is coming

La série suit évidemment ce canevas, en zappant entièrement l’automne pour nous mener directement en hiver. L’occasion donc de voir Joel et Ellie encore plus liés (avec apprentissage de tir au fusil et easter egg où Ellie n’arrive pas à siffler !), et de découvrir des éléments inédits : outre voir le duo faire ses campements de fortune et se rafistoler, cet épisode nous introduit un couple âgé (Graham Greene/Marlon et Elaine Miles/Florence) lors de l’introduction.

© HBO

Un ajout plutôt anodin au premier abord, mais qui permet d’insuffler un peu de vie pacifiste dans cet univers, tout en opérant un certain foreshadowing/mise en garde envers certains groupes hostiles auxquels notre duo pourrait éventuellement faire face…

Bienvenue à Jackson

Mais « Kin » est avant tout un épisode faisant office de bouffée d’air frais et de respiration, tandis que Joel et Ellie débarquant à Jackson, la communauté gérée par Tommy et sa femme Maria (Rutina Wesley) ! Les fans de The Last of Us Part II seront donc en terrain connu : en effet ce lieu n’était pas vraiment dévoilé dans le 1er opus, mais faisait partie intégrante du récit du second opus. L’épisode nous montre même furtivement Dinah (futur personnage très important) se faire insulter par Ellie dans la salle des fêtes.

© HBO

Placer l’action au sein de Jackson est donc un choix judicieux (au lieu du barrage hydro-électrique) en terme d’adaptation (on voit même le cinéma de la ville!), afin de montrer le potentiel havre de paix que le duo va quitter pour poursuivre sa route, mais aussi pour développer un peu plus les relations entre chaque personnage. Exit l’animosité entre Joel et Tommy, ici leur relation n’a jamais été réellement perturbée. Nous découvrons aussi une Maria plus étoffée que dans le jeu (on apprend même qu’elle est à l’origine de la communauté de Jackson, qu’elle a perdu un fils et était procureure 20 ans plus tôt).

Havre de paix éphémère

Et dans cet environnement basé sur la démocratie (loin des régimes totalitaires auxquels nous avons eu droit les précédents épisodes), « Kin » nous invite à explorer un peu plus l’intimité de nous deux héros, en particulier Joel devenu faillible et tourmenté (excellente performance d’un Pedro Pascal tout en vulnérabilité). Sentiment évidemment accentué par son rapprochement émotionnel avec Ellie, qui se voit contrarié dans une scène culte du jeu vidéo et qui est transposée ici mot pour mot alors que cette dernière manifeste sa détresse à l’idée que Joel puisse l’abandonner.

© HBO

Une pause de courte durée cela dit, alors que le duo (et Shimmer/Durillon la fameuse jument!) fait une escapade dans un lieu là encore bien connu des joueurs : l’Université du Colorado (allez les Big Horns!). Tout y est, avec quelques bribes de dialogues où Joel avoue qu’il aurait voulu être chanteur et la fascination d’Ellie pour l’espace (l’astronaute Sally Ride!). Impression familière renforcée par le fait que le tournage s’est réellement déroulé sur le lieu-dit, à base de salles de classes vides et de labos habités par les singes !

Et c’est dans cette configuration connue que l’épisode se conclue sur un nouveau cliffhanger : Joel blessé à l’abdomen après une incartade avec un petit groupe de malotrus ! Un évènement important qui aura là encore de belles répercussions sur le périple de nos héros !

The Last of Us est diffusé chaque lundi sur Amazon Prime Video