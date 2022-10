Raymond And Ray, Bloody Betroots, Les Liaisons Dangereuses... Notre récap' de la semaine

Salut à toi, lecteur invétéré ! Cette semaine nous rapproche encore plus d’Halloween et pour l’occasion, les cinémas et salles de spectacles se mettent en branle ! En dehors de cette fête à venir, les univers de la littérature, du jeu vidéo ou de la musique ont connu quelques révélations intéressantes cette semaine, qu’on vous laisse découvrir dans notre récap !

Côté cinéma

A l’occasion d’Halloween, le théâtre Molitor propose une nuit de l’horreur, le soir du 31 octobre . 3 films diffusés, adaptés à tous les publics, des plus jeunes aux plus aguerris : Dark Shadows, de Tim Burton, Chucky : jeu d’enfants de Tom Holland et The Witch, de Robert Eggers. Dans un décor de cinéma d’épouvante réalisé pour l’occasion, le théâtre organise également un brunch d’Halloween le dimanche 30 octobre.

. 3 films diffusés, adaptés à tous les publics, des plus jeunes aux plus aguerris : Dark Shadows, de Tim Burton, Chucky : jeu d’enfants de Tom Holland et The Witch, de Robert Eggers. Dans un décor de cinéma d’épouvante réalisé pour l’occasion, le théâtre organise également un brunch d’Halloween le dimanche 30 octobre. Apple TV+, qui produit désormais ses propres films, a annoncé la sortie sur sa plateforme de streaming de Raymond and Ray, un long métrage de Rodrigo Garcia réunissant à l’écran Ethan Hawke et Ewan McGregor. Celui-ci est sorti le 21 octobre et relate l’histoire de deux frères ayant grandi dans l’ombre d’un père violent.

Côté séries

Le festival de Marseille Séries Stories , qui récompense les séries adaptées d’œuvres littéraires, se déroulera du 17 au 20 novembre prochain et vient de dévoiler sa programmation et d’ouvrir sa billetterie. Les séries en compétition viennent d’Angleterre, d’Espagne et du Mexique et reposent, pour la plupart, sur des intrigues policières.

, qui récompense les séries adaptées d’œuvres littéraires, se déroulera et vient de dévoiler sa programmation et d’ouvrir sa billetterie. Les séries en compétition viennent d’Angleterre, d’Espagne et du Mexique et reposent, pour la plupart, sur des intrigues policières. Le 6 novembre prochain sortira, sur Lionsgate +, anciennement Starzplay, la série adaptée du roman Les Liaisons Dangereuses, de Choderlos de Laclos. La série retrace l’histoire dramatique entre la Marquise de Merteuil et son amant, le Vicomte de Valmont, interprétés par Alice Englert et Nicholas Denton, à la veille de la révolution.

Côté jeux vidéo

La société Capcom, éditeur de jeux vidéo de combat depuis 35 ans, a dévoilé il y a quelques jours que Street Fighter 6 serait jouable à la prochaine Paris Games Week . L’événement se tiendra à la porte de Versailles, du 2 au 6 novembre prochain après deux ans d’absence. Le jeu, quant à lui, devrait sortir en 2023 sur Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S et PC (Steam).

. L’événement se tiendra à la porte de Versailles, du 2 au 6 novembre prochain après deux ans d’absence. Le jeu, quant à lui, devrait sortir en 2023 sur Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S et PC (Steam). Blizzard a annoncé le 18 octobre dernier un chiffre record : seulement 10 jours après sa sortie, le jeu Overwatch 2 a déjà comptabilisé plus de 25 millions de joueurs. Devenu un phénomène mondial, le jeu rencontre un succès fou et son nouveau personnage, celui de Kiriko, aussi. Overwatch 2 propose plusieurs nouveautés, notamment le format en cinq contre cinq, six nouvelles cartes, le mode de jeu Avancée, un nouveau système de marquage, un mode compétitif retravaillé et de nouvelles apparences pour tous les personnages.

Côté musique

Du 24 au 30 octobre se déroulent les concerts des formations musicales de Radio France . Au programme : le Fantôme de l’Opéra en ciné-concert, Purcell et Schumann repris par le Quatuor Ebene mais aussi musique contemporaine avec plusieurs créations de l’INA GRM, le Groupe de Recherche Musicale de l’INA. De belles soirées en perspective à la Maison de la Radio !

. Au programme : le Fantôme de l’Opéra en ciné-concert, Purcell et Schumann repris par le Quatuor Ebene mais aussi musique contemporaine avec plusieurs créations de l’INA GRM, le Groupe de Recherche Musicale de l’INA. De belles soirées en perspective à la Maison de la Radio ! Le 21 octobre dernier, les Bloody Betroots ont dévoilé leur remix d’un titre sorti plus tôt : Empty, issu du projet Letdown de Blake Coddington. Le résultat mélange rock, électro, ainsi que des sonorités qui rappeleront le dubstep ou Linkin Park aux plus jeunes.

Côté littérature

Les Editions de l’Opportun ont annoncé cette semaine la parution de L’ Histoire racontée par les séries , un ouvrage de Mickael Bertrand, le 2 novembre prochain . Le livre revient sur toutes les séries historiques inspirées de personnages et d’aventures réelles et analyse la part de réalité dans chacune d’elle. Les Vikings ressemblaient-ils vraiment à ceux de la série du même nom ? Qui étaient les Peaky Blinders ? Une thématique passionnante qui s’attarde aussi sur des séries plus fantastiques et basées sur des croyances historiques .

, un ouvrage de Mickael Bertrand, le . Le livre revient sur toutes les séries historiques inspirées de personnages et d’aventures réelles et analyse la part de réalité dans chacune d’elle. Les Vikings ressemblaient-ils vraiment à ceux de la série du même nom ? Qui étaient les Peaky Blinders ? Une thématique passionnante qui s’attarde aussi sur des séries plus fantastiques et basées sur des croyances historiques . Parmi ses sorties d’octobre, la maison Third Edition propose deux livres qui devraient ravir les fans de jeux vidéo : The Heart of A Plague Tale et Michel Ocelot. Les deux ouvrages illustrent la conception et l’évolution de ces deux jeux qui constituent désormais des références dans le monde du gaming. Les créateurs des jeux ayant participé à la création de ces livres, les deux ouvrages se situent entre le making of et l’artbook.

Côté spectacles