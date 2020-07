Project Power : Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt jouent aux super-héros dans le trailer

Après Tyler Rake et The Old Guard, plus rien ne stoppe l’arrivée des blockbusters d’action Netflix. C’est aujourd’hui au tour de Project Power de se dévoiler dans une première bande-annonce riche en action.

Réalisé par Ariel Schulman et Henry Joost (Nerve, Paranormal Activity 3 & 4), Project Power place son intrigue à la Nouvelle-Orléans, au même moment où circule une nouvelle drogue. Et pas n’importe laquelle, vu qu’elle confère à son hôte des super-pouvoirs pendant 5 min. Le hic : on ne sait pas de quel type de pouvoir on héritera avant de l’ingérer !

Certains se voient dotés d’une force surhumaine, d’un pouvoir d’invisibilité…d’autres subissent une réaction mortelle. Lorsque le crime explose, un flic (Joseph Gordon-Levitt) s’allie à une dealeuse (Dominique Fishback) et un ex-soldat impliqué dans une vendetta personnelle (Jamie Foxx) pour faire tomber les responsables.

Un 1er trailer riche en action et en super-pouvoirs qui laisse présager d’un film de genre propre et bien efficace ! Plus qu’à attende un petit mois pour voir le résultat !

Project Power débarque le 14 août 2020 sur Netflix