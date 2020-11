Project 007 : les papas de Hitman sur un jeu James Bond

Surprise ! James Bond revient en jeu vidéo ! En attendant Mourir peut attendre au cinéma, IO Interactive, les développeurs de la série Hitman viennent d’annoncer Project 007. Un teaser (très) énigmatique a été dévoilé, en plus de quelques (maigres) informations.

Cela faisait longtemps que les danois d’IO Interactive ne s’étaient pas aventuré en terrain inconnu. Après de grands jeux Hitman (en particulier Hitman 2 Silent Assassin et Blood Money), le studio avait sorti les 2 volets de Kane & Lynch. Une déception autant qu’un échec financier, qui les poussa à retrouver l’Agent 47 dans des jeux reboot (Absolution et la récente trilogie) réussis mais moins prodigieux.

Quoi qu’il en soit, le talent est là, et il ne leur faut qu’une nouvelle franchise pour raviver la flamme : Project 007 (titre provisoire) promet d’être un nouveau jeu ambitieux, où le joueur contrôlera Bond dans sa toute première mission d’Agent 00. Pas d’autre info à se mettre sous la dent, sachant que le soft est toujours en développement.

On imagine très bien le studio sur un jeu James Bond en tout cas (qui bénéficiera logiquement d’un nouvel interprète), pour remplir des missions au sein d’environnements semi-ouverts. Une superbe nouvelle, dans le sens où on a pas eu un jeu 007 réussi depuis 007 Nightfire en 2002 et 007 Quitte ou Double en 2003. Dans l’attente de s’en mettre plus sous la dent, voici le teaser en question :

Project 007 n’a pas de date de sortie, mais devrait logiquement sortir sur Playstation 5, Xbox Series X et PC