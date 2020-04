Netflix accueille des films de Truffaut, Chaplin, Dolan ou Lynch

By Axel PC

Alors que les services SVOD rivalisent d’inventivité pendant le confinement, Netflix décide d’offrir à ses abonnés une vraie culture cinématographique en ajoutant à son catalogue des œuvres cultes, de réalisateurs cultes.

Souvent associé à une culture popcorn et très ouvertement tout public (les 7 premiers films de la franchise Fast and Furious viennent d’arriver), Netflix change son fusil d’épaule en tentant de proposer un contenu cinéma enfin à la hauteur de son contenu sériel. Surtout qu’après l’entièreté des films du studio Ghibli, c’est maintenant un cinéma indépendant, plus intellectuel qui fait donc son arrivée sur la plateforme suite à un partenariat signé avec MK2, distributeur incontournable dans le cinéma dit d’auteur, pour près de 50 longs-métrages.

Entre les films de Charlie Chaplin, Jacques Demy, Xavier Dolan, Michael Heneke, Krzysztof Kieslowski, Emir Kusturica, David Lynch, Steve McQueen ou d’Alain Resnais, ces 12 incontournables de François Truffaut seront donc disponibles :

Domicile conjugal

Fahrenheit 451

Vivement dimanche !

Jules et Jim

L’amour en fuite

Tirez sur le pianiste

Baisers volés

Les 400 coups

Le dernier métro

La Peau douce

La Femme d’à côté

Les deux Anglaises et le continent

Netflix accueillera ces grands films dès ce vendredi 24 avril 2020.