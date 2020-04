HBO offre gratuitement films et séries pendant le confinement

Si les studios américains et le CNC français semblent s’organiser à l’unisson pour proposer du contenu en VOD pendant ces temps de confinement face à l’épidémie du Coronavirus, HBO rejoint la bataille avec le #stayhomeboxoffice et propose plus de 500 heures de ses programmes.

La célèbre plateforme américaine à l’origine des séries à succès telles que Game of Thrones, les Sopranos ou encore Westworld, vient de mettre une belle partie de son catalogue gratuitement disponible via les applications HBO Now et HBO Go chez nos cousins américains.

Cependant, pour en jouir depuis chez nous, il faudra vous munir d’un VPN et profiter de ces programmes en version originales si vous êtes bons en anglais non sous-titré.

9 séries complètes :

Ballers (5 saisons)

Barry (2 saisons)

Silicon Valley (6 saisons)

Six Feet Under (5 saisons)

The Sopranos (7 saisons)

Succession (2 saisons)

True Blood (7 saisons)

Veep (7 saisons)

The Wire (5 saisaons)

10 documentaires et docuséries

The Apollo

The Case Against Adnan Syed

Elvis Presley: The Searcher

I Love You, Now Die : The Commonwealth v. Michelle Carter

The Inventor : Out for Blood in Silicon Valley

Jane Fonda in Five Acts

McMillion$

True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality

United Skates

We Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical Fest

20 films Warner Bros.

Arthur

Arthur 2 : dans la dèche

Music of my life

Sur la route de Madison

Crazy, Stupid, Love

L’Empire du soleil

Forget Paris

Happy Feet 2

Isn’t It Romantic?

La grande aventure Lego 2

Midnight special

Mon chien skip

Nancy Drew And The Hidden Staircase

Pan

Pokémon Detective Pikachu

Le chaperon rouge

Yéti et compagnie

Cigognes et compagnie

Sucker Punch

Sinon vous pouvez retrouver une partie du catalogue HBO sur OCS.