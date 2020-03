3ème semaine de confinement : ce qui nous attend en streaming, sur Canal+ et les grandes chaînes jour par jour

15 avril : date potentielle de fin de confinement. Autant dire qu’il reste encore de longues heures à tuer avant de pouvoir retrouver notre liberté quotidienne, mais plus on respecte le #TousEnsembleALaMaison et plus on aura de chance de venir à bout du coronavirus. Pour t’aider dans cette mission, on a décortiqué toutes les nouveautés sur les plateformes de streaming et fait le tour du programme TV alors que Canal est encore dispo gratuitement jusqu’au 31 mars !

Lundi, tu peux prendre la route (virtuellement) avec Mahershala Ali et Viggo Mortensen. Mardi, admirer le talent de Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon. Mercredi, te régaler devant la série sur Obi-Wan Kenobi ou les films du studio Ghibli. Jeudi, partir en guerre avec Pithivier, Tassin et le chef Chaudard. Vendredi, mettre ton masque de Dali. Samedi, te faire retourner le cerveau par Ellen Page et Leonardo DiCaprio. Dimanche, découvrir Albert Dupontel où on ne l’attend pas. Ou bien tu te concoctes toi même ton petit planning confinement. C’est bien aussi !

Dernière chose : on ne pouvait pas mettre toutes les séries diffusées ou rediffusées sur toutes les chaines, mais n’oublie pas que Malcolm est de retour avec sa famille tous les jeudis soirs sur 6ter !

Lundi 30 mars

Green Book. Niveau feel-good movie soit tu regardes les téléfilms de Noël dispos sur la 6, soit tu regardes Green Book qui a reçu l’Oscar du meilleur film en 2019. Perso, on a un penchant pour ce dernier (notre critique) ! Diffusé sur Canal+ à 13h35.

Sur Canal+

Séries TV :

Westworld : Saison 3 Episode 3, sur OCS (un nouvel épisode chaque lundi soir)

: Saison 3 Episode 3, sur OCS (un nouvel épisode chaque lundi soir) The Walking Dead : Saison 10 Episode 14, sur OCS (un nouvel épisode chaque lundi soir)

: Saison 10 Episode 14, sur OCS (un nouvel épisode chaque lundi soir) ZeroZeroZero : Saison 1 Episodes 7 & 8, sur Canal+ à partir de 21h05

: Saison 1 Episodes 7 & 8, sur Canal+ à partir de 21h05 Et d’autres sur Canal+ Séries : programme TV

Films :

Acusada , sur Canal+ Cinéma à 8h15

, sur Canal+ Cinéma à 8h15 22 Miles , sur Canal+ à 9h50

, sur Canal+ à 9h50 Blackwood, le pensionnat , sur Canal+ Cinéma à 10h05

, sur Canal+ Cinéma à 10h05 The Hole in the Ground , sur Canal+ Cinéma à 11h35

, sur Canal+ Cinéma à 11h35 Persona non grata , sur Canal+ Cinéma à 13h05

, sur Canal+ Cinéma à 13h05 Green Book : sur les routes du Sud , sur Canal+ à 13h35

, sur Canal+ à 13h35 Smilla , sur Arte à 13h35

, sur Arte à 13h35 Inspecteur la Bavure , sur France 2 à 13h50

, sur France 2 à 13h50 Téléfilms de Noël, sur M6 à 13h50 et 15h25

Call Me by Your Name , sur Canal+ Cinéma à 15h20

, sur Canal+ Cinéma à 15h20 Crawl , sur Canal+ à 16h

, sur Canal+ à 16h Deux fils , sur Canal+ Cinéma à 17h25

, sur Canal+ Cinéma à 17h25 Un homme pressé , sur Canal+ Cinéma à 19h10

, sur Canal+ Cinéma à 19h10 Le gendre de ma vie , sur Canal+ Cinéma à 20h50

, sur Canal+ Cinéma à 20h50 Hiver 54 : L’abbé Pierre , sur France 5 à 20h50

, sur France 5 à 20h50 Arizona Junior , sur Arte à 21h00

, sur Arte à 21h00 La Bataille géante de boules de neige , sur Gulli à 21h00

, sur Gulli à 21h00 Le Gendarme à New York , sur M6 à 21h05

, sur M6 à 21h05 Die Hard 4 : retour en enfer , sur W9 à 21h05

, sur W9 à 21h05 Thérèse Desqueyroux , sur Chérie 25 à 21h05

, sur Chérie 25 à 21h05 La Dilettante , sur C8 à 21h15

, sur C8 à 21h15 Jack le chasseur de géants , sur TMC à 21h15

, sur TMC à 21h15 Venise n’est pas en Italie , sur Canal+ Cinéma à 22h25

, sur Canal+ Cinéma à 22h25 Down by Law , sur Arte à 22h30

, sur Arte à 22h30 Les Rebelles de la forêt 3 , sur Gulli à 22h30

, sur Gulli à 22h30 Le Gendarme de Saint-Tropez , sur M6 à 22h55

, sur M6 à 22h55 Un long dimanche de fiançailles , sur Chérie 25 à 23h15

, sur Chérie 25 à 23h15 Une journée en enfer, sur W9 à 23h20

Mardi 31 mars

Walk the Line. C’est le genre de film qui prouve que Joaquin Phoenix méritait un Oscar bien avant d’en recevoir un pour sa performance dans Joker. Magistral dans Walk the Line aux côtés de Reese Witherspoon qui l’est tout autant, il est grand temps de le (re)voir dans ce biopic sur Johnny Cash. Diffusé sur Arte à 13h35.

Sur Arte

Séries TV :

The Plot Against America : Saison 1 Episode 3, sur OCS (un nouvel épisode chaque mardi soir)

: Saison 1 Episode 3, sur OCS (un nouvel épisode chaque mardi soir) Et d’autres sur Canal+ Séries : programme TV

Films :

Piranhas , sur Canal+ Cinéma à 08h10

, sur Canal+ Cinéma à 08h10 Une intime conviction , sur Canal+ à 8h15

, sur Canal+ à 8h15 S.W.A.T. : Under Siege , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 The Condemned 2 , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Naam Shabana , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Celle que vous croyez , sur Canal+ à 10h05

, sur Canal+ à 10h05 La Lutte des classes , sur Canal+ Cinéma à 11h05

, sur Canal+ Cinéma à 11h05 Mon inconnue , sur Canal+ Cinéma à 12h45

, sur Canal+ Cinéma à 12h45 Walk the Line , sur Arte à 13h35

, sur Arte à 13h35 L’As des as , sur France 2 à 13h50

, sur France 2 à 13h50 Téléfilms de Noël, sur M6 à 13h50 et 15h25

Criminal Squad , sur Canal+ Cinéma à 14h50

, sur Canal+ Cinéma à 14h50 Yao , sur Canal+ à 16h05

, sur Canal+ à 16h05 Banco , sur Canal+ Cinéma à 17h05

, sur Canal+ Cinéma à 17h05 Venise n’est pas en Italie , sur Canal+ Cinéma à 19h20

, sur Canal+ Cinéma à 19h20 The Quake , sur Canal+ Cinéma à 20h50

, sur Canal+ Cinéma à 20h50 Nos patriotes , sur France Ô à 20h55

, sur France Ô à 20h55 Rebelles , sur Canal+ à 21h05

, sur Canal+ à 21h05 Pay the Ghost , sur NRJ12 à 21h05

, sur NRJ12 à 21h05 Les Aristos , sur 6ter à 21h05

, sur 6ter à 21h05 Ce que veulent les femmes , sur C8 à 21h15

, sur C8 à 21h15 Les Estivants , sur Canal+ à 22h25

, sur Canal+ à 22h25 Didier , sur 6ter à 22h25

, sur 6ter à 22h25 The Hole in the Ground , sur Canal+ Cinéma à 22h35

, sur Canal+ Cinéma à 22h35 Favelas , sur France Ô à 22h40

, sur France Ô à 22h40 Jason Bourne : l’héritage , sur NRJ12 à 23h00

, sur NRJ12 à 23h00 Joséphine , sur TFX à 23h05

, sur TFX à 23h05 Salt, sur C8 à 23h30

Mercredi 1er avril

Mercredi 1er avril (pour de vrai)

N’importe quel film du studio Ghibli. Après une première flopée en février, puis en mars, voici les nouveaux films qui débarquent sur Netflix : Ponyo sur la Falaise, Le Château ambulant, Le Vent se lève, Pom Poko, La Colline aux coquelicots, Si tu tends l’oreille, ou encore Souvenir de Marnie. Si tu ne les as pas encore vus, c’est le moment. Si tu veux les faire découvrir à ta famille, c’est le moment. Si tu veux les revoir alors que tu les connais déjà par coeur, c’est le moment. Dans tous les cas, tu n’as plus d’excuse.

Sur Netflix

Séries TV :

Community : Toutes les saisons, sur Netflix à partir de 9h01

: Toutes les saisons, sur Netflix à partir de 9h01 The Windsors : Saison 3, sur Netflix à partir de 9h01

: Saison 3, sur Netflix à partir de 9h01 The Iliza Shlesinger Sketch Show : Saison 1, sur Netflix à partir de 9h01

: Saison 1, sur Netflix à partir de 9h01 Une dose de scandale : Mini-série, sur Netflix à partir de 9h01

Films :

Ponyo sur la Falaise , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Le Château ambulant , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Le Vent se lève , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Pom Poko , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 La Colline aux coquelicots , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Si tu tends l’oreille , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Souvenir de Marnie , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Endless love , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Swept Away , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Hostel, chapitre III , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 The Crime of Father Amaro , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Destination Finale : Films 1 à 5, sur Amazon Prime Video

: Films 1 à 5, sur Amazon Prime Video La 6ème, la pire année de ma vie , sur Amazon Prime Video

, sur Amazon Prime Video Cœurs ennemis , sur Amazon Prime Video

, sur Amazon Prime Video Le Deuxième souffle , sur Arte à 13h35

, sur Arte à 13h35 L’Aventure, c’est l’aventure , sur France 2 à 13h50

, sur France 2 à 13h50 Téléfilms de Noël, sur M6 à 13h50 et 15h25

Wadjda , sur Arte à 20h55

, sur Arte à 20h55 James Bond : L’espion qui m’aimait , sur France 4 à 21h00

, sur France 4 à 21h00 La Fête est finie , sur OCS

, sur OCS Je vais mieux , sur OCS

, sur OCS Nos vies formidables, sur OCS

Autre :

Sunderland : envers et contre tous : Documentaire, sur Netflix à partir de 9h01

: Documentaire, sur Netflix à partir de 9h01 Julian Schnabel : A Private Portrait : Documentaire, sur Netflix à partir de 9h01

: Documentaire, sur Netflix à partir de 9h01 David Batra: Elefanten i rummet : Stand-up, sur Netflix à partir de 9h01

Jeudi 2 avril

Mais où est donc passée la 7e compagnie ? « J’ai glissé, Chef », « Fous affez du à l’ail ? », « Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert ». Voilà des citations cultes qu’on a bien envie d’entendre à nouveau ce soir sur TF1 !

Sur TF1

Films :

K-19, le piège des profondeurs , sur Arte à 13h35

, sur Arte à 13h35 Film non communiqué, sur France 2 à 13h50

Téléfilms de Noël, sur M6 à 13h50 et 15h25

Le Pacte des loups , sur C8 à 21h00

, sur C8 à 21h00 L’Arme fatale 4 , sur TF1 Séries Films à 21h00

, sur TF1 Séries Films à 21h00 Mais où est donc passée la 7e compagnie ? , sur TF1 à 21h05

, sur TF1 à 21h05 3h10 pour Yuma , sur France 3 à 21h05

, sur France 3 à 21h05 La 5ème vague , sur TFX à 21h05

, sur TFX à 21h05 Une nouvelle chance , sur Chérie 25 à 21h05

, sur Chérie 25 à 21h05 Arthur 3 : la guerre des deux mondes , sur TMC à 21h15

, sur TMC à 21h15 Arthur et la vengeance de Maltazard , sur TMC à 22h50

, sur TMC à 22h50 Assassin’s Creed , sur TFX à 23h10

, sur TFX à 23h10 Apparitions , sur Chérie 25 à 23h15

, sur Chérie 25 à 23h15 L’Arme fatale 3 , sur TF1 Séries Films à 23h20

, sur TF1 Séries Films à 23h20 The Expatriate , sur C8 à 23h30

, sur C8 à 23h30 Escobar , sur OCS

, sur OCS Saint Amour, sur OCS

Autre :

Fabrice Éboué, Plus rien à perdre : Stand-up, sur Netflix à partir de 9h01

Vendredi 3 avril

La Casa de Papel – Partie 4. Souviens-toi à quel point la fin de la partie 3 t’avait laissé en PLS. Après plusieurs mois à vivre aux côtés d’un suspense insoutenable, tu vas enfin pouvoir découvrir la suite des aventures du Professeur et de toute la bande. Dispo sur Netflix à partir de 9h01.

Sur Netflix

Séries TV :

La Casa de Papel : Partie 4, sur Netflix à partir de 9h01

: Partie 4, sur Netflix à partir de 9h01 Home Before Dark : Saison 1, sur Apple TV+

: Saison 1, sur Apple TV+ Tales from the Loop : Saison 1, sur Amazon Prime Video

Films :

Coffee and Kareem , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Donnez-moi ma chance , sur Arte à 13h35

, sur Arte à 13h35 Film non communiqué, sur France 2 à 13h50

Téléfilms de Noël, sur M6 à 13h50 et 15h25

Samedi 4 avril

Inception. C’est ce qu’on pourrait communément appelé un jour de « dèche ». Heureusement pour nous, les plateformes de streaming regorgent d’excellents divertissements, qui sont pour certains des chefs-d’oeuvre ! C’est le cas d’Inception qui fait partie du top décennie d’Axel et d’Emeric. Disponible sur Netflix.

Sur Netflix

Séries TV :

Future Man : Saison 3, sur OCS

Films :

Film non communiqué, sur France 2 à 14h00

Autre :

Alban Ivanov : Elément perturbateur : Stand-up, sur C8 à 21h15

: Stand-up, sur C8 à 21h15 Giselle : Ballet, sur France 5 à 22h30

Dimanche 5 avril

Au revoir là-haut. Parce que c’est un beau film (notre critique), parce que ça permet de relativiser notre confinement, et parce que ça fait passer le temps. A voir sur France 2 à 21h00.

Sur France 2

Films :

Wadjda , sur Arte à 9h30

, sur Arte à 9h30 Film non communiqué, sur France 2 à 14h20

La veuve Couderc , sur Arte à 20h55

, sur Arte à 20h55 Au revoir là-haut , sur France 2 à 21h00

, sur France 2 à 21h00 Baby Boss , sur TF1 à 21h05

, sur TF1 à 21h05 L’auberge espagnole , sur C8 à 21h05

, sur C8 à 21h05 Chair de poule : le film , sur France 4 à 21h05

, sur France 4 à 21h05 Jackpot , sur 6ter à 21h05

, sur 6ter à 21h05 Cessez-le-feu, sur France 2 à 23h00

Autre :

L’avare : Pièce de théâtre, sur France 5 à 20h50

Avec tout ça, le confinement devrait bien se passer. Prenez soin de vous. #RestezChezVous