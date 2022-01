Moon Knight propose sa bande-annonce hallucinée

Parce que Disney aimerait bien retrouver en partie le ton des précédentes Daredevil ou The Punisher et ainsi qu’une partie plus adulte de son audimat, la bande-annonce schizophrène de Moon Knight se dévoile.

Loin des habituelles séries d’action du MCU, la vidéo se fait plus lancinante qu’à l’accoutumée. Finies les décorations de Noël de Hawkeye ou les vannes de Loki et bonjour les crises de somnambulisme et identitaires de Steven Grant, un archéologue en plein nervous breakdown. L’occasion pour Marvel d’explorer assez intelligemment la double identité de Marc Spector, disparu en Égypte et possédé par l’esprit de Kohnsou, l’esprit de la Lune, qui n’hésite pas, la nuit, à casser les molaires de criminels.

Une direction intéressante de la part de Disney, qui tente vraisemblablement de nous proposer une sorte d’anthologie avec toutes ses séries, au ton et genre différent. Ici, Oscar Isaac joue à merveille le bonhomme sombrement torturé face au gourou interprété par Ethan Hawke et nul doute que la plume habituée des super-héros de Jeremy Slater, le papa de la Umbrella Academy chez Netflix, nous offrira un show qu’il nous tarde de découvrir.

En bonus, on vous offre l’affiche officielle de Moon Knight, qui montre bien que l’esprit de la lune n’est pas venu pour éplucher des brocolis.

Moon Knight arrive sur Disney+ dès le 30 mars.