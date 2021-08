Midnight Mass : la nouvelle série Netflix par le créateur de The Haunting of Hill House se dévoile

Alors qu’on se souvient encore de la petite pépite The Haunting of Hill House, Mike Flanagan (Doctor Sleep) revient avec une toute nouvelle série oscillant entre drame, horreur et fantastique : Midnight Mass ! Si The Haunting of Bly Manor avait certes déçue (malgré une fabrication de belle facture), cette fois-ci Flanagan est à 100% derrière le projet, officiant comme scénariste, producteur exécutif et réalisateur sur les 7 épisodes que comptent la série !

Exit les manoirs hantés, et bienvenue sur l’île isolée de Crockett Island, où une communauté recluse voit des évènements d’allure surnaturels débarquer au même moment où un prêtre (Hamish Linklater) et un homme en disgrâce (Zach Gilford) arrivent en ce lieu. Au casting, on retrouvera notamment Kate Siegel (compagne de Flanagan et habituée de la filmo de son mari), Henry Thomas, Michael Trucco ou encore Rahul Kohli.

Mike Flanagan a également posté un message sur Twitter, décrivant Midnight Mass comme son projet le plus important, mais aussi le plus sombre. Outre les puissances miraculeuses et fantastiques en place, c’est bien l’horreur de la nature humaine qui sera au centre du récit !

Le tout premier trailer vient d’être dévoilé, et on retrouve évidemment tous les ingrédients du genre : lieu isolé, animaux échoués, cultes sectaires, visions horrifiques…Flanagan s’impose de plus en plus comme un Stephen King du petit écran, et on a bien hâte de voir le résultat le mois prochain !

Midnight Mass sera disponible sur Netflix le 24 septembre 2021