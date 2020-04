John Krasinski bientôt en Mr Fantastic au sein du MCU ?

Alors que les auditions se font par skype en cette période de confinement, John Krasinski aurait lui aussi eu un rendez-vous en visio-conférence, avec Marvel Studios qui plus est.

On ne sait pas si le réalisateur de Sans un bruit a discuté avec le big boss Kevin Feige himself, mais de nombreux auraient été évoqué et il n’en faut pas plus pour que la twittosphère s’affole. En effet le bonhomme qui a récemment joué Jack Ryan a toujours été un favori chez les fans pour incarner Reed Richards, aka Mr Fantastic, le leader des 4 fantastiques. Or on sait que le MCU prévoit de rebooter la saga pour lui donner enfin l’envergure qu’elle nécessite et on se range aux côtés des puristes pour dire que Krasinski et sa femme Emily Blunt feraient un couple Richards et Sue Storm (la femme invisible) du tonnerre. Reste à trouver qui pourrait remplacer Michael B. Jordan et Jamie Bell, parce qu’on est encore traumatisé par la version de Josh Trank de 2015. Mais il faut savoir raison garder et attendre patiemment d’en savoir plus sur ces meetings.

Sans un bruit 2 de John Krasinski sortira le 4 septembre 2020.