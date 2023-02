James Gunn annonce les projets du futur DC Universe ! 

On l’attendait depuis longtemps, nous l’avons enfin : la feuille de route du DCU a été dévoilée par James Gunn. Un programme sous le signe de la diversité !

Pour commencer, Gunn annonce à la surprise générale que Shazam 2, attendu le 29 mars prochain et dont le second trailer s’est récemment dévoilé, sera rattaché aux wagons de son tout nouvel univers DC, là où on aurait pu s’attendre à ce qu’il soit laissé de côté à l’image du Superman de Cavill ou la Wonder Woman de Gal Gadot. Mais ayant été jusqu’à présent isolé dans ses propres films, Shazam n’est effectivement pas bien compliqué à intégrer.

Moins surprenant, le CEO de Dc studios confirme bien que The Flash, en salle le 14 juin prochain, sera le levier pour redémarrer à 0 l’univers DC et faire fi du Snyderverse. Il ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur ce qu’il appelle “probablement l’un des meilleurs film de super-héros n’ayant jamais été fait”. Rien que ça. Puis il rappelle les sorties de Blue Beetle et Aquaman 2 avant de se lancer dans le vif du sujet !

Avec son comparse Peter Safran et une équipe d’auteur, Gunn explique avoir dressé un plan sur 8 à 10 ans au travers différents projets ciné, série, jeu vidéo, tous connectés les uns les autres et réunis dans ce qu’il appelle Le Chapitre 1 : Gods and Monsters. L’équivalent de la phase 1 chez la concurrence Marvelienne. Ce premier chapitre se composera de :

Creature Commandos : Une série d’animation pour HBO Max déjà en cours de production et dont tous les épisodes seront écrits par James Gunn lui-même. Nous pouvons décrire cette série comme une sorte de Suicide Squad avec des monstres. Le monstre de Frankenstein et sa fiancée seront de la partie, tout comme Weasel déjà vu dans The Suicide Squad et Rick Flag Sr, père du personnage homonyme interprété par Joel Kinnaman.

Waller : Série HBO Max centrée sur le personnage éponyme toujours interprété par Viola Davis, déjà apparu dans les 2 Suicide Squad, Black Adam et dans la série de Gunn Peacemaker. Par ailleurs, les personnages de cette dernière devraient aussi apparaître dans ce spin-off. Christal Henry (Watchmen) et Jeremy Carver (Doom Patrol) en seront les showrunners.

Superman : Legacy : On le savait déjà, mais cela devient concret. Le projet sur l’homme de fer écrit par Gunn lui-même sortira le 11 juillet 2025, avec un nouvel jeune acteur sous la cape. Malgré cela, ce ne sera pas une origin story, Safran expliquant : « Le film se concentrera sur Superman équilibrant son héritage kryptonien avec son éducation humaine. Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et du mode de vie américain. Il est la gentillesse dans un monde qui pense que la gentillesse est démodée. »

Lanterns : En plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n’échappe à leur regard et ce sera effectivement le cas sur HBO Max avec cette série événementielle. Au revoir le projet de space opera à gros budget de Greg Berlanti, bonjour à cette version plus terrestre lorgnant sur le True Detective avec Hal Jordan et John Stewart qui mèneront une enquête sur un mystère qui « jouera un très grand rôle pour mener à l’histoire principale que nous racontons à travers nos films et nos séries ».

The Authority : Film qui adaptera les comics du même nom créés par Warren Ellis et Bryan Hitch. De quoi mettre en avant le côté anti-héro du catalogue Dc d’après James Gunn : “Ce n’est pas seulement une histoire de héros et de méchants, et tous les films et les séries ne concerneront pas que des gentils contre des méchants. Il y a des gens qui sont très discutables, comme ceux de l’Autorité, qui croient fondamentalement qu’on ne peut pas réparer le monde facilement et ils prennent les choses en main.”

Paradise Lost : Game of Thrones chez les Amazones ? C’est ce qui nous attend avec cette série qui servira de prequel à la nouvelle Wonder Woman : “Comment est-ce arrivé ? Quelle est l’origine de cette île avec toutes ces femmes ? Quelles sont les belles et les vilaines vérités derrière tout cela ? Et à quoi ressemblent les intrigues entre les différents acteurs du pouvoir dans cette société ?”

The Brave and the Bold : Et c’est alors qu’arrive (encore) un nouveau Batman à travers ce film qui aura pour mission d’introduire pour la première fois la Bat-Family. On pourra en effet compter sur la présence de Robin, version Damian Wayne, fils assassin de Bruce et Talia Al Ghul. Cet arc sera adapté des célèbres histoires de Grant Morrison concernant le chevalier noir.

Booster Gold : Le plus célèbre des loosers de DC aura le droit à sa série HBO Max. Safran décrit lui-même le personnage comme “un looser du futur qui utilise la technologie de base du futur pour revenir à notre époque et se faire passer pour un super-héros.” Gunn le décrit comme étant le “syndrome de l’imposteur en tant que super-héros”.

· Supergirl : Woman of Tomorrow : Kal-el ne sera pas le seul à porter la cape rouge puisque sa cousine sera aussi mise à l’honneur dans un métrage décrit comme “un gros film de science-fiction épique”. Les connaisseurs reconnaîtront d’après le titre que l’histoire sera adapté du run de Tom King, où “nous verrons la différence entre Superman, qui a été envoyé sur Terre et élevé par des parents aimants depuis son enfance, et Supergirl qui a été élevée sur un rocher au large de Krypton et a vu tout le monde autour d’elle mourir et être tué dans des circonstances terribles pendant les quatorze premières années de sa vie.Elle est beaucoup plus hardcore et pas la Supergirl à laquelle nous sommes habitués.”

Swamp Thing : Dernière touche avec ce film sur la célèbre créature du marais qui prendra la forme d’un métrage d’horreur.

Malgré cette avalanche d’annonce de projet, Gunn précise bien que cela ne représente qu’une infime partie de ce fameux chapitre 1 et que d’autres œuvres sont à venir. De plus, il confirme que les films Batman avec Robert Pattinson, dont la seconde partie est attendue le 3 octobre 2025, Joker de Todd Phillips ou encore la série d’animation Teen Titans Go! seront des œuvres catégorisées en tant que “Elseword”. C’est-à-dire qu’elles resteront hors du canon officiel du DCU et seront beaucoup plus exigeantes. Par ailleurs, il annonce que le projet d’un Superman noir écrit par Ta-Nehisi Coates est toujours d’actualité et sortira sous cette bannière.

En attendant que ce DCU 2.0 soit lancé, le prochain super-héros DC à arriver sur nos écrans sera Shazam! La rage des dieux le 29 mars.