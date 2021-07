Le Superman par Michael B. Jordan se concrétise !

By Emeric Bispo

Selon nos confrères de Collider, Michaël B. Jordan s’apprêterait à porter la cape de Superman pour HBO Max !

Et cette itération de l’homme d’acier serait différente de celle développée par J.J Abrams (via Bad Robots) et le scénariste Ta-Nehisi Coates prévue pour le cinéma. En effet, le média américain précise que le projet de Jordan, supervisé par sa société de production Outlier Society, se focaliserait sur le personnage de Val-Zod. Là où celui d’Abrams serait une réinterprétation du personnage de Clark Kent en tant qu’afro-américain. Deux Superman pour le prix d’un !

Autre différence majeure, l’homme d’acier de Michael B. Jordan serait une mini-série pour la plateforme HBO Max ! Contacté à la base pour effectivement inclure de la diversité au sein de l’univers du justicier, l’acteur de Black Panther aurait préféré adapté un Superman noir préexistant plutôt que de réécrire le personnage de Clark Kent.

Val Zod est une création récente de l’univers Dc, s’intégrant au sein du reboot papier New 52 et vivant ses aventures sur la Terre 2, une dimension parallèle à celle des héros traditionnels. Comme son nom l’indique, le personnage est l’héritier du fameux général Zod, ennemi de l’homme d’acier et a été envoyé sur terre en même temps que le clan El. Un scénariste aurait été choisi par Jordan mais ce dernier reste encore inconnu pour le moment.

Cette mini-série Superman n’a pour le moment aucune date de production.